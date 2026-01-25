Pillada y terremoto en la Lazio

El italiano Claudio Lotito, presidente del Lazio, aseguró, en una llamada telefónica filtrada este sábado en redes sociales, que muchos de los jugadores quieren abandonar el club por culpa del entrenador Maurizio Sarri, aunque emitió un comunicado horas después para matizar sus palabras.

Lotito discutió durante una llamada telefónica con un aficionado enfadado con la situación del club romano. Durante la conversación, el aficionado le echó en cara la mala gestión de la plantilla.

«Vendes por 60 y compras por 30, el entrenador está ahí sin motivo alguno, los jugadores se quieren ir. Estos son los hechos», dijo el aficionado que grabó la llamada y la publicó en redes sociales. «Los jugadores quieren irse porque no quieren al entrenador. Están contra él», respondió Lotito, agitado.

Sus palabras causaron este sábado un terremoto en el seno del club ‘biancoceleste’ y el mandatario emitió un comunicado para defenderse.

«En el Lazio no hay jugadores que estén en contra del entrenador. Maurizio Sarri goza de la plena confianza del club, así como de la total disponibilidad y el respeto del equipo», espetó.

«Considero extremadamente grave la publicación de una llamada telefónica privada, robada y distribuida sin autorización, con el único fin de generar revuelo y perjudicar al club. Por este motivo, el Lazio y yo personalmente denunciaremos el incidente a la Autoridad Italiana de Protección de Datos y a las autoridades competentes, para que se deslinden todas las responsabilidades», añadió Lotito.

«Recibo miles de llamadas telefónicas a diario debido a mi cargo. No tengo nada que ocultar y siempre respondo con franqueza y honestidad, pero esto no autoriza a nadie a violar la privacidad, espiar conversaciones privadas ni manipularlas para construir narrativas falsas. El club está unido, el cuerpo técnico trabaja con gran profesionalidad y los jugadores están centrados exclusivamente en el campo y en nuestros objetivos deportivos», finalizó.

La polémica llega apenas dos días después de que el club emitiese un comunicado en el que se posicionó en contra de los ‘ultras’ que habían iniciado un movimiento para evitar que la afición acudiera al Estadio Olímpico de Roma para el duelo Lazio-Genoa de la próxima jornada, como protesta contra el propio presidente. (Besoccer)

