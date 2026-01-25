Olimpia – Génesis podría retrasarse por fallos en torre del Nacional

El partido entre Olimpia y Génesis FC podría tener retrasos en su inicio, debido a fallos en una de las torres de alumbrado del estadio Nacional “Chelato Uclés”.

Las acciones están programadas a iniciar a las 7:30 de la noche, y de persistir el problema eléctrico se atrasaría unos minutos.

Técnicos desde temprano trabajan en la falla eléctrica para solventar el problema en la torre de alumbrado.

Encargados del estadio detallaron que el fallo se dio por una tubería externa de agua que se quebró y humedeció el sistema eléctrico que alimenta una de las torres del renovado sector de sol centro.

A pesar del inconveniente los equipos ya se encuentran en el estadio efectuando sus ejercicios precompetitivos y a la espera que se soluciones el problema.

