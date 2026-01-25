Inicia el camino al quinto tricampeonato

Un nuevo campeón, nuevas vibraciones y momentos que se viven en el fútbol hondureño, donde el bicampeón nacional busca su quinto tri-campeonato de su historia en torneos cortos, pero la tarea no es fácil, aunque generalmente la solución jornada a jornada,

Inicialmente en el estadio Morazán, el Platense recibe al Victoria, mientras a las 5:15 en el estadio Emilio Williams de Choluteca, Lobos de la UPNFM espera al subcampeón Marathón y se cierra con el estreno el capeón en casa, 7:30 p.m. al recibir al Génesis.

OLIMPIA VRS. GÉNESIS

Olimpia esta noche se estrena en casa, con su gente y con un estadio que debería mostrar sus mejores galas, por los éxitos alcanzados ante un digo rival que le amargó el torneo anterior goleándolo 6-2.

Este Olimpia es casi el mismo que se coronó reciente ante Marathón, ha sumado algunas piezas, Félix García, José Raúl García y Onán Rodríguez ante un Génesis que tampoco ha tenido cambios significativos, pero que tuvo buenos partidos ante el bicampeón en el torneo anterior.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Nacional, 3 de mayo 2025, Olimpia ganó 4-0 con goles de Jerry Bengtson, Enmanuel Hernández, Carlos Sánchez, Michael Chirinos.

UPNFM VRS MARATHÓN

En Choluteca, Lobos UPNFM mostrará su cara para el Torneo Clausura, ha perdido más de 10 jugadores y apenas ha sumado refuerzos, aunque no están complicados en zona de descenso, pero seguramente no serán tan sólidos, máxime al recibir a uno de los equipos mejor reforzados y que apunta nuevamente a la final para buscar por su Copa X en Liga Nacional.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en Choluteca, 18 de septiembre del 2025, empataron 2-2, goles locales de Juan Martínez y José Raúl García (p), mientras los «verdolagas» de Nicolás Messiniti (p) y Damín Ramírez (p)

PLATENSE VRS VICTORIA

Es un partido donde Platense jugará de local en el estadio Morazán y parten de favoritos ante un Victoria que sigue en construcción con un equipo formado por sus reservas que llegan ilusionados y que podría dar la sorpresa, aunque los porteños llegan como calaros favoritos para ganar el inicio del Torneo de Clausura.

DATOS HISTÓRICOS:

La última vez que jugaron en el estadio Morazán, 24 de marzo de 2013, triunfo Victoria 2-1 con goles de Wilmer Crisanto (p) y Rubén Licona, descuento porteño de Bani Lozano. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

PLATENSE VRS VICTORIA

Domingo 25 enero 2026

Estadio: Morazán, SPS, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Luis Mejía

UPNFM VRS MARATHÓN

Domingo 25 enero 2026

Estadio: Emilio Williams Agasse, Choluteca, 3 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

OLIMPIA VRS GÉNESIS

Domingo 25 enero 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Ortiz

