Lobos rescatan punto sobre la hora

CHOLUTECA.- Los Lobos de la UPNFM tuvieron paciencia y rescataron un partido que perdían en el último suspiro y sumaron un importante empate 1-1 contra el subcampeón nacional, Marathón.

Los “verdes” se habían adelantado a través de Samuel Elvir al minuto 51, pero Jairo Róchez, el eterno goleador puso cifras definitivas al minuto 90 +7.

ACCIONES:

En un partido parejo por las ocasiones de gol que salvaron Alex Guity y el panameño César Samudio, el resultado fue más que justo, aunque el Marthón lo ganaba desde el minuto 51, en un pase magistral de argentino Nicolás Messiniti que definió bien un ex lobos, Samuel Elvir para el 1-0.

Lobos que no contó Salomón Nazar en el banquillo por sus nuevas funciones como diputado, rescató el juego con los movimientos que hizo su auxiliar Rudy padilla quien hizo cambios ofensivos con el deseo de igualar el juego en casa, consiguiéndolo en el minuto 90 +7, el veterano Jaro Róchez, el eterno goleador universitario, dejándolo un merecido empate a la manada que debuta en casa con un valioso 1-1 ante el subcampeón nacional. (GG)

FICHA TÉCNICA:

UPNFM (1): Alex Guity, José García, Luis López, Eliu López, Geremy Rodas (Justin Ponce) (78), Jonathan Núñez, Christopher Ardón, Romero Moreira (Jairo Róchez) (61), Kilmar Peña (Jorge Dolmo) (78), Leonardo Herlein Juan Martínez (Cristián Gutiérrez) (46)

GOLES: Jairo Róchez (90 +7)

AMONESTADOS: Jairo Róchez y Justin Ponce

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (1): César Samudio, Henry Figueroa, André Orellana, Samuel Elvir (Maylor Núñez) (71), Luis Arriaga, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Kenny Bodden) (87), Damín Ramírez, Alexy Vega (Cristian Sacaza) (71), Jayrol Fernández (Carlos Pérez) (46) y Nicolás Messiniti (Bryan Moya) (78).

GOLES: Samuel Elvir (57)

AMONESTADOS: César Samudio y Carlos Pérez

EXPULSADOS: Ninguno

ESTADIO: Emilio Williams, Choluteca

Árbitro: Jefferson Escobar

