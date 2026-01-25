Platense y Victoria inician con empate

En el tercer juego del torneo Clausura de la Liga Nacional, los equipos Platense y Victoria igualaron 1-1, en partido realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los porteños que jugaron en la ciudad industrial y no en Puerto Cortés, dejaron escapar la oportunidad de iniciar con un gane el certamen, ante un rival que terminó con un jugador menos.

Por su parte los ceibeño que tuvieron el reestreno en su banco del argentino Hernán “Tota” Medina, celebraron el punto como un gane, ya que se alejan 4 puntos del CD Choloma que está en la zona descenso al llegar a 15 unidades.

Los ceibeños comenzaron mejor el juego mejor y se pusieron a ganar al minuto 14 tras un potente disparo del delantero el cubano Yaudel Lahera, que no pudo contener el portero colombiano Javier Orobio.

La respuesta de los porteños no se hizo esperar, Yoel Castillo remató frontal tras un centro de Samuel Pozantes y el meta Esaú Flores, voló para evitar el empate. En el tiro de esquina Platense empató con gol de Manuel Salinas quien aprovechó una serie de rebote para mandar al fondo.

Se esperaba un juego intenso y con muchas emociones, y no fue así, tras la paridad los equipos se mostraron más conservadores y las acciones decayeron.

En el segundo tiempo Platense fue el equipo que más buscó el arco rival. Erick Puerto de larga distancia estuvo cerca del segundo de su equipo.

Victoria a los 75’ se quedó con un jugador menos tras la expulsión por doble amarilla de Allan Banegas, lo que no aprovechó el club “selacio” para llevarse el gane.

Puerto nuevamente frente al arco remató y Flores salvó al contener el remate.

Alineaciones:

Platense (1): Javier Orobio, Yeison Arriola (Erick Puerto 45’), Yoel Castillo (Carlos Castellanos 82’), Brandon Santos, José Carlos López, Manuel Salinas (Eduardo Urbina 70’), Rubén García, Heber Núñez (Rembrandt Flores 45’), Ofir Padilla, Samuel Pozantes y Georgie Welcome (Daniel Carter 50’).

Goles: M. Salinas (21’)

Amonestados: R. Flores (78’)

Expulsados:

Victoria (1): Esaú Flores, Samuel Card, Ángel Cruz (Avner Portillo 52’), Carlos Matute, Geovany Bueso, Allan Banegas, Marcelo Espinal, Kolton Kelly (Oscar Suazo 52’), Yaudel Lahera (Lemuel Sevilla 82’), Ángel Barrio y Carlos Bernárdez (Juan García 66’).

Goles: Y. Lahera (14’)

Amonestados:

Expulsados: A. Banegas (76’)

Árbitro: Luis Mejía

Estadio: Morazán

Noticias Patrocinadas