Olimpia inicia triunfal su defensa al título

El bicampeón Olimpia inició su defensa al título venciendo 1-0 al Génesis FC, en partido que cerró la jornada inaugural del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Los campeones que llegaron al compromiso con una semana de preparación, dominaron ampliamente el encuentro, pero no tuvieron la puntería para comenzar de forma arrolladora.

En el primer tiempo el equipo paceño de no ser por su portero Dayan Rodríguez, se hubiesen ido al descanso con un marcador abultado.

Edwin Rodríguez con un disparo fuera del área dio un aviso al meta de Génesis que tendría una noche muy ajetreada. Seguidamente le meta ganó un mano a mano a Rodríguez y posteriormente contuvo un remate de media vuelta de José Pinto.

Donde no pudo el portero de Génesis fue al minuto 40, cuando Rodríguez en su tercer remate a puerta no falló, al disparar cruzado y poner el 1-0 de la noche.

La única llegada de peligro de los visitantes fue un remate de larga distancia de Juan Riascos.

En el complemento los blancos siguieron con la mala puntería, Benguché en jugada personal disparó y estuvo cerca. Bengtson solo frente al marco no pudo rematar y Emanuel Hernández de cabeza falló al rematar desviado.

Edwin Rodríguez tuvo para su segundo gol, y el portero paceño de puños desvió siendo la figura de su equipo.

En el cierre del juego el técnico Eduardo Espinel hizo varias modificaciones que hicieron que el ritmo de su equipo bajara, lo que aprovechó la visita para llegar con más fluidez.

En la última jugada del encuentro, Daniel Meléndez tuvo el empate y para empañar el debut de los campeones, pero su disparo fue contenido por Menjívar.

Alineaciones:

Olimpia (1): Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas (Carlos Sánchez 86’), Edwin Rodríguez (Félix García 80’), José Pinto (Maynor Arzú 7’), Jorge Benguché, Kevin Güity, Jorge Álvarez, Jerry Bengtson (David Flores 65’) y Agustín Mulet (Raúl García 75’).

Goles: E. Rodríguez (40’)

Amonestados: F. García (83’)

Expulsados:

Génesis (0): Dayan Rodríguez, Luis Santos (William Moncada 45’), Ángel Sánchez, Ángel Tejeda, Edwin Maldonado, Cristopher Fonseca (Jeffry Miranda 37’), Jonathan Paz, Juan Riascos, Gabriel Araújo, Brayan Félix (Carlos Arzú 60’) y Daniel Meléndez. (Carlos Arzú 60’)

Goles:

Amonestados: E. Maldonado (7’), C. Arzú (72’)

Expulsados:

Árbitro: Raúl Ortiz

Estadio: Nacional

