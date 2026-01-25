Barcelona recupera el liderato

Después de una espesa primera mitad, en la que el Oviedo, con su intensidad, maniató a los azulgranas, los de Hansi Flick reaccionaron a lo grande en la segunda, en la que marcaron tres goles para recuperar el liderato liguero (3-0).

Dos errores defensivos del Oviedo en cinco minutos encarrilaron la victoria local. El 1-0 llegó tras una presión de Lamine y un remate cruzado de Olmo (min. 52), el 2-0 tras un error de David Costas que aprovechó Raphinha con una ‘delicatessen’ de vaselina en el 57.

Lamine Yamal, con un espectacular remate, cerró el partido (3-0) en el minuto 73. Flick acabó reservando a sus mejores jugadores con vistas al encuentro del próximo miércoles ante el Copenhague, en el que el Barça se juega la posibilidad de acabar entre los primeros ocho clasificados en la primera fase de la Champions. EFE

– Alineaciones:

Barcelona: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Real Oviedo: Aaron; Lucas, David Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Ilyas; Fede Viñas y Reina. EFE

