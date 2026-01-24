Previa
Vuelve la acción de la Liga…
El Torneo de Clausura 2025-2026 se pone en marcha este sábado en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de la Paz, donde Juticalpa FC espera al CD Choloma.
Inicialmente, estaba pactado para el estadio Juan Ramón Brevé, pero tiene problemas en su engramado y no está habilitado.
El otro partido sabatino se realizará esa noche en el estadio general Francisco Morazán, done Real España espera a potros de Olancho.
JUTICALPA VRS. CD CHOLOMA
Es un duelo importante por el no descenso, sobre todo para la vista porque iniciar perdiendo significaría hundirse más ante un Juticalpa un poco lejos, pero que puede caer en zona roja si tiene malas rachas en el Torneo Clausura. Aparentemente, Juticalpa llega más sólido con menos cambios, ya que CD Choloma ha cambiado la mayor parte de su plantilla.
DATOS HISTÓRICOS:
Único antecedente en San Francisco de La Paz, 17 de agosto del 2025, Juticalpa FC triunfo 3-2, con goles de Kelvin Matute (2p) y Josué Villafranca. Por la visita anotaron Axel Alvarado, Kemssie Abbott (p).
REAL ESPAÑA VRS OLANCHO FC
Aparentemente en este torneo pinta para un partido cerrado, Real España ha sumado muchos refuerzos sobre todo en ataque, lo que le daría mayor solidez, mientras Potros de Olancho ha sumado nuevos jugadores, pero hasta esta noche sabremos que tan acoplados llegan al Torneo Clausura, en donde el cuadro olanchano por inversión debería tener un mejor torneo.
DATOS HISTÓRICOS:
Duelo más reciente en el estadio Morazán, 22 de julio del 2025, Real España goleó 4-1 al Olancho FC, con goles de Yeison Moreno, Gustavo Sousa, Brayan Moya y Dixon Ramírez. Solitario gol visitante de Alex López (p). (GG)
CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO
Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—
JUTICALPA FC VRS CD CHOLOMA
Sábado 24 de enero de 2026
Estadio: Óscar Peralta, San Francisco de La Paz, 5:15 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Said Martínez
REAL ESPAÑA VRS OLANCHO FC
Sábado 24 enero 2026
Estadio: Francisco Morazán, SPS, 7:30 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Armando Castro