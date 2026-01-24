La «maquina pita» en el Morazán

SAN PEDRO SULA.- Real España inicia con pie derecho en su intento de volver a celebrar un título al vencer en la jornada inaugural merecidamente 2-0 a un Potros de Olancho que no mostró todo su poderío.

Darixon Vuelto abrió la cuenta con un golazo al minuto 42 a pase de Danilo Palacios y dos minutos después lo sentenció el argentino David Sayago.

ACCIONES:

Real España fue mejor y mereció ganar, aunque en el segundo bajó las revoluciones como pensando que tendrá juegos el miércoles y el próximo fin de semana, además algunos de sus jugadores recién van llegando.

El argentino Ángel Sayago debutó con buen pie al igual que Anthony García quienes tuvieron que ver con los goles «aurinegros».

Precisamente a los 42 minutos la “realeza” se puso en ventaja a través de un golazo de Darixon Vuelto, quien de bolea mandó a guardar el balón en un gran centro de Palacios bien aprovechado y celebrado por todo lo alto por la afición local.

No habían terminado de celebrar cando cayó el segundo en una gran jugada de Anthony García, quien cruzó un pase que culminó muy bien el argentino Sayago, cerrando la primera mitad con un contundente y claro 2-0 en favor de los locales.

En el segundo tiempo, con algunas variantes, Olancho quiso reaccionar, pero Real España cerró todas las vías y más bien buscó el tercero, pero no tuvieron acierto, ganaron justamente 2-0 que los ubica de líderes temporales del Torneo Clausura.

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (2): Luis López, Franklin Flores, Juan Capuleto, Devron García, Danilo Palacios, Anthony García, Nixon Cruz (César Romero) (89), David Sayago (Mike Arana) (89), Jack Jean-Baptiste (Gonzalo Ritacco) (84), Roberto Sorto (Anfronit Tatum) (84) y Darixon Vuelto (Carlos Mejía) (68).

GOLES: Darixon Vuelto (40) y David Sayago (44)

AMONESTADOS: Ninguna

EXPULSADOS: Ninguno

OLANCHO FC (0): Harold Fonseca, Juan Lasso, Nelson Muñoz, Omar Elvir (Diego Rodríguez) (60), Carlos Argueta, Cristian Cálix (Óscar Almendares) (46), Yeison Mejía, Yemerson Cabrera (Yorlein Sánchez) (46), Juan Delgado (Clayvin Zúniga) (74), Henry Gómez (José Domínguez) (46) y Marlon Ramírez.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Morazán, SPS

