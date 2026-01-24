Previa
Juticalpa derrota a CD Choloma con autogol de Julio Barrios
El Juticalpa FC en su condición de local logró su primera victoria del campeonato, al vencer 1-0 al CD Choloma.
Los «canecheros» aprovecharon un centro de Norman Gaboriel para liquidar a CD Choloma al minuto 81 con autogol del zaguero Julio Bernárdez.
ACCIONES:
A pesar de ser un partido que hasta los 80 minutos no reportaba goles, no fue totalmente aburrido, se merecía goles, ya que ambos porteros tuvieron problemas y grandes atajadas, sobre todo José Mariano Pineda, quien regresaba un año después al fútbol activo.
Juticalpa FC no tuvo a su goleador Josué Villafranca por una lesión de último momento, pero su reemplazo Aldo Fajardo anduvo activo, pero no tuvo fortuna.
En el cuadro cholomeño se dio el percance de que su goleador, el colombiano Leider Anaya, salió lesionado a los 12 minutos, mermando su poder ofensivo notablemente, a pesar del entusiasmo del sub-20 Yanier Bermúdez.
En el cierre del partido, una jugada de Norman Gaboriel produce el único gol del partido, elevando un centro que cabeceó erróneamente para su portería el zaguero Julio Bernárdez, liquidando a su portero Pineda.
Bernárdez se convierte en el segundo jugador en anotar autogol y convertirse en el primer goleador de torneo, ya que anteriormente le sucedió lo mismo a Edward Reyes de Lobos UPNFM. (GG)
FICHA TÉCNICA:
JUTICALPA (1): Denovan Torres, Yair Medrano, Junior García, Fabricio Silva, Axel Gómez, Yervis Gutiérrez (Messy Cerrato) (74), Luis Hurtado (Marcelo Canales) (66), Junior Lacayo (Norman Gaboriel) (66), Wysdon Quayé, Roger González y Aldo Fajardo.
GOLES: Autogol Julio Bernárdez (81)
AMONESTADOS: Yair Medrano, Fabricio Silva, Norman Gaboriel.
EXPULSADOS: Ninguno
CD CHOLOMA (0): José Mariano Pineda, Brian Barrios, Jonathan Córdoba, Julio Bernárdez, Jordi Franco, Daniel Rocha, Yetson Chávez, Marco Aceituno, Carlos Fernández, Leider Anaya (Jordi Canales) (12) (John Paul Suazo) (86) y Janier Bermúdez (Gustavo Padilla) (67).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Brian Barrios y Yetson Chávez.
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Óscar Peralta