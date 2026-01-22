Bellinger llega a un acuerdo de cinco años con NY Yankees

Cuando se le pidió que evaluara su experiencia con los Yankees al final de la temporada pasada, Cody Bellinger recorrió con la mirada el clubhouse local. Sus ojos se detuvieron en dirección al casillero de Aaron Judge, lo que dio paso a una confesión: “definitivamente” le encantaría regresar.

“Fue una experiencia increíble ponerme este uniforme”, dijo entonces Bellinger. “El Yankee Stadium, los fanáticos, la organización, la cultura que estos muchachos han creado en este vestidor… realmente es especial. Es un grupo muy divertido”.

Y ahora seguirá siendo parte de ese grupo. Bellinger y los Yankees llegaron el miércoles a un acuerdo por cinco años y US$162.5 millones, según informó Mark Feinsand de MLB.com, manteniéndose así en el plantel un jugador que el gerente general Brian Cashman había identificado como uno de sus principales objetivos durante el invierno.

Como parte del contrato, Bellinger también recibirá un bono por firmar de US$20 millones y una cláusula completa de no cambio. El acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el club y está sujeto a un examen físico, incluye cláusulas de salida después de las temporadas 2027 y 2028, sin pagos diferidos.

Durante meses, tanto Cashman como otros miembros de la organización expresaron su intención de continuar una relación que parecía encajar desde el primer día. Por su atletismo, personalidad y versatilidad, Bellinger se convirtió en uno de los favoritos del manager Aaron Boone.

“Fue un jugador de gran impacto para nosotros el año pasado, y nos encantaría tenerlo de regreso si se da la oportunidad”, externó Cashman durante las Reuniones Invernales.

Sin embargo, las negociaciones avanzaron lentamente. Su agente, Scott Boras, insinuó en diciembre que hasta ocho equipos habían mostrado interés en Bellinger, de 30 años, quien ganó US$27.5 millones la temporada pasada, en la que bateó .272/.334/.480 con 25 dobles, 29 jonrones, 98 impulsadas y 13 bases robadas en 152 juegos.

Los Cachorros cubrieron US$2.5 millones de ese salario tras enviarlo a Nueva York en diciembre de 2024 como parte de un movimiento para liberar nómina. Con un WAR de 5.1, la campaña 2025 de Bellinger fue su mejor desde 2019, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional con los Dodgers (WAR de 8.7).

Se reporta que los Yankees hicieron al menos dos propuestas a Bellinger, cediendo en las cláusulas de salida y el bono por firmar, pero negándose a ir más allá de cinco años de contrato.

Aunque Bellinger buscaba un acuerdo por siete temporadas y se convirtió en el bateador agente libre más codiciado tras las firmas de Kyle Tucker (Dodgers) y Bo Bichette (Mets), finalmente aceptó un contrato de cinco años.

Así, Bellinger regresa a un jardín de los Yankees que proyecta incluir a Judge, actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana, en el bosque derecho, y a Trent Grisham en el central. Bellinger también podría ver acción en la primera base, alternándose con Ben Rice, aunque ambos son bateadores zurdos.

Con Bellinger de regreso, los Yankees podrían explorar oportunidades de cambio que involucren al dominicano Jasson Domínguez o Spencer Jones (4to mejor prospecto del club según MLB Pipeline), quienes estaban perfilados para competir por el puesto titular en el jardín izquierdo.

El estatus de Domínguez como prospecto de alto perfil aún no se ha traducido en una producción de élite en las Mayores. El “Marciano” de 22 años ha bateado para línea de .248/.327/.397 (OPS+ de 103) en 149 juegos. Jones, por su parte, conectó 35 jonrones con un OPS de .932 el año pasado en Ligas Menores, y Cashman admitió que en otras organizaciones probablemente ya lo habrían promovido al equipo grande.

“Si en algún momento se presenta una situación en la que tienes demasiados buenos jugadores para pocos puestos disponibles, lo resuelves”, dijo Boone en diciembre. “Encuentras la forma, y entonces la competencia juega un papel importante; esas cosas tienden a resolverse solas”. (MLB en Español)

Noticias Patrocinadas