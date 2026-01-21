Partido finalizado: Slavia de Praga (2) – (4) Barcelona

Goles:

Slavia de Praga: Kusej (09′), Lewandowski (43′ autogol)

Barcelona: F. López (33′ y 41′), D. Olmo (63′), Lewandowski (70′)

Herido por la derrota ante la Real Sociedad (2-1) el domingo, el FC Barcelona intentará corregir su falta de puntería en la cancha del Slavia de Praga el miércoles (20h00 GMT) en Champions y seguir su lucha por meterse en el Top-8.

Los pupilos de Hansi Flick, que lideran LaLiga con un punto de diferencia con el Real Madrid, se toparon el domingo en Anoeta cinco veces con el palo: Dani Olmo, en dos ocasiones, Jules Koundé, Robert Lewandowski y Marcus Rashford estrellaron sus remates en la madera, lo que pudo cambiar el signo del partido.

Todo ello, sumado a los tres tantos anulados por el VAR y a la meritoria actuación del arquero vasco Álex Remiro, provocó el tercer tropiezo del Barça y el final de una racha de once victorias seguidas en LaLiga.

ALINEACIONES:

Slavia de Praga: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Moses, Oscar, Provod, Sadilek, Sanyang, Chory y Kusej.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín y Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; para Roony, Raphinha y Lewandowski.

Noticias Patrocinadas