Real Madrid busca paz en el Bernabéu y el ‘top 8’

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Liga de Campeones, ante un Mónaco de ingrato recuerdo para el madridismo, la paz social en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores frente al Levante y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.

La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.

El triunfo en la locura que fue el estadio madridista contra el Levante y el posterior pinchazo del Barcelona en Anoeta cambian el paso de un Real Madrid que está a un punto del líder en LaLiga y tiene en su mano la clasificación directa en la ‘Champions League’. Es la mejor herencia que dejó Xabi Alonso a su amigo Arbeloa en una competición, pese a caer en sus dos duelos de altura (1-0 frente al Liverpool; 1-2 contra el City).

Séptimo clasificado, en su mano está dejar prácticamente asegurado el ‘top 8’ con un triunfo antes de cerrar la fase de liga visitando a Jose Mourinho y su Benfica en Portugal. Le permitiría a Arbeloa tener tiempo para trabajar los cambios que quiere inculcar en el equipo. Ya sin Copa del Rey entre semana y con la opción de evitar dos partidos de repesca en la Liga de Campeones que el curso pasado depararon el fraticida duelo ante el Manchester City.

El partido llega al Real Madrid tras un momento de catarsis. La afición del Bernabéu expresó sus frustaciones y no puso freno a sus emociones ante el Levante. La pitada histórica a sus jugadores se cebó con Vinícius, señalado todo el partido, y con Jude Bellingham. Un hecho que tanto Mbappé como Arbeloa pidieron que no se repita. «Las grandes gestas del Real Madrid fueron con su afición empujando a sus jugadores», recordó el nuevo técnico. «No piten a un jugador solo, que sea a todo el equipo», pidió Kylian.

En la promesa de dar todo lo que tienen para pelear hasta el final por los dos grandes títulos, Liga de Campeones y LaLiga, se espera una tregua en el Santiago Bernabéu. En el recuerdo la goleada al Mónaco en su única visita (4-2), en un día en el que se llegó a aplaudir un gol de un ex, Fernando Morientes, que acabó provocando la eliminación en la vuelta tras caer 3-1. No ha habido más pulsos entre dos equipos que en el presente pugnan por una plaza entre los ocho primeros.

Lo hará el Real Madrid con pocas opciones de cambio para Arbeloa. No recupera en ataque a Rodrygo y pierde en defensa a Álvaro Carreras por sanción. Con las bajas de Trent, Militao, Rüdiger, Mendy y Brahim, baraja dar entrada de inicio a los dos jugadores que cambiaron el panorama desolador ante el Levante en la segunda parte del despertar, Arda Güler y Franco Mastantuono.

Un Mónaco imprevisible

La irregularidad es la palabra que mejor define al Mónaco en esta temporada, un equipo que no logra alinear dos buenos resultados seguidos y cuyo joven entrenador, el belga Sébastien Pocognoli, de 38 años, que tomó las riendas del club en octubre en sustitución del austríaco Adi Hütter, no ha conseguido enderezar el rumbo del equipo.

Es cierto que el técnico no conoce la derrota en la Liga de Campeones, donde tras dos victorias y dos empates está situado en el puesto 19, con opciones de seguir adelante, pero sin haber afrontado aun a un rival de talla como el Madrid.

La visita al Bernabéu aparece como un gran rento para un equipo que se mantiene en el medio de la tabla francesa, pero los del Principado cuentan con la solidez de su juego para tratar de complicar las cosas a un rival en plenas turbulencias.

La derrota del pasado fin de semana contra el modesto Lorient no oculta que el Mónaco ha conseguido este año algún bombazo, como derrotar al París Saint-Germain o empatar ante el Manchester City.

Para la cita en Madrid, Pocognoli recupera al defensor alemán Thilo Kehrer, uno de los pilares de su zaga, suspendido ante el Lorient, mientras que no podrá contar con su único fichaje de invierno, el belga Wout Faes, todavía no inscrito para esta competición.

Resta por ver si confiará en el español Ansu Fati, que tras una lesión volvió a disputar unos minutos ante el Lorient y que acumula siete goles en 15 partidos sin haber encontrado la continuidad que buscaba en el Principado.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mónaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Coulibaly, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

Árbitro: Espen Eskas (NOR).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00. EFE