Marruecos-Senegal, el fútbol africano busca su Rey León

Los Leones del Atlas o los Leones de la Teranga: el anfitrión Marruecos y Senegal se medirán hoy (1:00 pm) en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) en Rabat, en busca del reinado en el fútbol de su continente.

Para el campeón será el segundo título de su historia en esta competición, ya que Marruecos se impuso en la misma en el ya lejano 1976, mientras que Senegal lo hizo en una época mucho más reciente, en la edición de 2021 (desplazada a 2022 por la pandemia del covid-19).

Para muchos se trata de la final soñada, o por lo menos la esperada, entre las dos selecciones que eran presentadas antes del torneo como las dos principales favoritas a suceder en el palmarés a Costa de Marfil, eliminado en cuartos de final por el Egipto de Mohamed Salah.

– Adiós de Mané a la CAN –

Los egipcios se vieron luego apeados de la competición por Senegal, que venció el miércoles en semifinales por 1-0 gracias a un tanto de su estrella Sadio Mané.

Después de ese partido, el ahora jugador del Al Nassr saudita confirmó que la final será su último partido en una Copa de África, donde ya fue campeón hace cuatro años.

«Estoy feliz con que mi último partido en la CAN sea una final con mis Leones. Espero que consigamos el trofeo y podamos llevarlo a Dakar», destacó.

Senegal tendrá, eso sí, dos ausencias importantes.

Después de acumular dos tarjetas amarillas, tendrán que cumplir una suspensión el capitán y defensa Kalidou Koulibaly y el mediocampista Habib Diarra.

– Hakimi-Brahim-Bono, trío de ases –

La estrella de Marruecos, Achraf Hakimi, llegó tras semanas lesionado a esta CAN y fue preservado en el inicio por su equipo.

Después de un año 2025 de ensueño con el París Saint-Germain, el lateral nacido en Madrid puede empezar 2026 de la mejor manera, llevando por fin a la gloria a su equipo nacional.

Pero no está solo: Marruecos cuenta con el máximo anotador de lo que va de CAN, Brahim Díaz, que lleva 5 tantos, y con un arquero que está rindiendo al máximo nivel, Yassine Bounou «Bono», que solo recibió un tanto en los seis encuentros disputados y que fue el héroe de la tanda de penales que clasificó a los norteafricanos para la final, el pasado miércoles ante Nigeria.

– Estatus contra experiencia –

¿Hay un favorito claro? De entrada pareciera que Marruecos, avalado por su condición de anfitrión y de semifinalista del último Mundial.

Los marroquíes, que serán uno de los coorganizadores del Mundial 2030, son además el primer equipo africano en el ranking FIFA (11º), mientras que los senegaleses son el segundo del continente en esa clasificación (19º).

Senegal tiene de su lado una mayor experiencia.

Será su tercera final de la CAN en seis años, después de perder en 2019 ante Argelia e imponerse en 2022 a Egipto.

Marruecos, por contra, no pisaba la final continental desde su derrota en 2004 ante Túnez.

La comunidad senegalesa es numerosa en Marruecos, pero la grada del estadio de Rabat rugirá ruidosamente a favor de los locales, como durante todo el torneo, en busca de un trofeo largamente codiciado en el reino magrebí.

Noticias Patrocinadas