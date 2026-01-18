Real Sociedad sorprende al Barcelona

GOLES:

Real Sociedad: Oyarzabal (31′), G. Guedes (70′)

Barcelona: M. Rashford (69′)

Tras conquistar la Supercopa de España y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barcelona quiere alargar su momento más dulce de la temporada en Anoeta, donde buscará su duodécima victoria consecutiva ante la Real Sociedad, que ha cosechado dos victorias y un empate en los primeros tres partidos del entrenador Pellegrino Matarazzo.

El objetivo del Barcelona es lograr un triunfo que le consolide en el liderato de LaLiga, que comanda con cuatro puntos de ventaja sobre un Real Madrid en crisis, al que derrotó en la final de la Supercopa (3-2) antes de avanzar hasta la antepenúltima ronda copera con su victoria en Santander frente al Real Racing Club (0-2).

Ante el equipo cántabro, Hansi Flick no quiso sorpresas y decidió mantener a la mayoría de sus titulares, por lo que en San Sebastián no habrá revolución en el once azulgrana.

Recuperará, eso sí, al centrocampista Frenkie de Jong, baja en la eliminatoria copera por sanción, y que volverá a formar pareja con Pedri en el doble pívote. Y al defensa Eric García, que fue suplente en Santander y que regresará al once para formar en el eje junto a Pau Cubarsí.

ALINEACIONES:

Real Sociedad: Remiro, Arambur, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez, Carlos Soler, Turrientes, Brais, Kubo, Guedes, Oyarzabal

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).

Estadio: Anoeta.

Hora: 2:00 (pm).

