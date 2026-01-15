FC Barcelona no quiere sorpresas del Racing en el Sardinero

El Real Racing Club espera unos Campos de Sport de El Sardinero teñidos de verdiblanco después de haber vendido casi todas las entradas disponibles solo a sus abonados, con el objetivo de eliminar al vigente campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona.

Y es que, a excepción de 460 entradas que fueron enviadas al conjunto blaugrana, a 30 euros, de las que aún no se ha devuelto ninguna por parte del Barça, el resto del estadio, 21.848 espectadores, en principio, irán a animar al equipo de su ciudad.

En la tarde de ayer, lunes, el Real Racing Club anunció el ‘no hay billetes’ tras vender las últimas 145 entradas que no compraron los abonados verdiblancos de la campaña 2025/26.

Sin embargo, el club abrió esas localidades para que los abonados, que ya tenían su entrada, pudieran adquirir una más de manera adicional para dejársela a algún familiar o amigo.

La ilusión es palpable en la ciudad desde que salió el sorteo de los octavos de final el pasado miércoles, ya que el hoy mejor equipo de España lleva sin visitar Santander desde el 11 de marzo de 2012.

Además, desde la entrada de la nueva propiedad al conjunto cántabro, la afición parece que se ha multiplicado y, sobre manera, la afluencia cada fin de semana de niños es notoria.

Precisamente, para la mayoría de esos jóvenes es probable que sea la primera vez que acudan a El Sardinero a ver a uno de los gigantes del fútbol mundial, puesto que tan solo han podido ver a su equipo en Segunda División y Segunda B desde hace catorce años.

Los jugadores del Racing de Santander celebran su pase a la siguiente fase tras eliminar al Villarreal en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. EFE/Pedro Puente Hoyos.

Al Sardinero, a ver al Racing

En este sentido, el pasado viernes, el entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, en la previa al partido frente al Real Zaragoza, explicó que había recibido entre 150 y 200 peticiones de entradas y aseguró que no iba a conseguir tickets para nadie, puesto que solo se las iba a dar a los que van a ver al equipo habitualmente.

Y es que, según apuntó, para ir a ver al Barcelona, los que quieran animarle «pueden ir cada 15 días al Camp Nou».

Esa es la tónica habitual entre los más de 18.000 abonados verdiblancos, que tienen claro que el estadio ha de ser una caldera para tratar de ganar al reciente campeón de la Supercopa de España.

Precisamente, la Gradona de los Malditos, fondo de animación del Racing situado en la preferencia norte de los Campos de Sport, ha advertido, en la red social X, de que algún socio está revendiendo entradas en esa zona, y ha informado de que denunciará por reventa y expulsará de la grada a los que se consiga identificar.

«Además, la persona que acuda con algún distintivo de un equipo que no sea del Racing, celebre o anime al club rival, se le expulsará de la grada», concluye. (EFE)

Noticias Patrocinadas