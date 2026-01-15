Alcaraz podría medirse a Zverev en semifinales

El número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, fue sorteado el jueves para debutar en el Abierto de Australia contra el australiano Adam Walton en busca de su primer título en el Grand Slam de Melbourne, que arranca el domingo.

Alcaraz, que nunca ha pasado de los cuartos de final en Melbourne, está en la misma mitad del cuadro que el finalista derrotado del año pasado, Alexander Zverev, y podría enfrentarse a él en una eventual semifinal.

Jannik Sinner se medirá al francés Hugo Gaston en el inicio de su defensa del título en el Abierto de Australia y podría enfrentar al 10 veces campeón del torneo, Novak Djokovic, en una explosiva semifinal.

El italiano Sinner derrotó el año pasado al alemán Zverev en la final del año pasado, y luego se coronó en Wimbledon y el Masters ATP.

De ganar el torneo australiano, serían tres coronas en fila en Melbourne para Sinner, algo que solo Djokovic ha logrado en categoría masculina.

Djokovic, por su parte, busca su 25º título de Grand Slam que le colocaría como el único tenista, hombre o mujer, en haber alcanzado semejante cifra.

Actualmente comparte el récord de 24 grandes con la leyenda australiana Margaret Court.

La estrella serbia deberá enfrentar al español Pedro Martínez (N.71) en su debut.

«El sorteo es muy difícil, no importa dónde juegues», comentó Sinner en la ceremonia del sorteo.

«Somos los mejores jugadores del mundo y el camino es muy, muy largo y muy lejano. Iremos día a día», expresó.

Zverev, número 3 mundial, enfrentará al canadiense Gabriel Diallo en la ronda inicial mientras el sexto cabeza de serie, Alex de Minaur, tendrá un difícil encuentro contra el exnúmero seis, el italiano Matteo Berrettini.

En el sorteo femenino, la estadounidense Madison Keys, campeona defensora, se medirá a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, mientras que la número uno mundial, Aryna Sabalenka, comenzará contra la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Keys (N.9) sorprendió a Sabalenka el año pasado en una final de tres sets para ganar su primer título importante a los 29 años de edad.

– Posible semifinal entre Sabalenka y Gauff –

Pero la estadounidense no logró imponerse en otros torneos del año.

Sabalenka y la número 3 Coco Gauff están en la misma mitad del cuadro y podrían enfrentarse en semifinales, si la alcanzan.

Gauff arranca contra Kamilla Rakhimova, de Uzbekistán, y podría enfrentar en segunda ronda a la veterana Venus Williams, quien llegó por invitación y que a sus 45 años se convertirá en la tenista de más edad en jugar un Abierto de Australia.

La segunda cabeza de serie, la polaca Iga Swiatek, jugará en primera ronda ante una jugadora procedente de la fase de clasificación aún por determinar, y podría medirse a la cuarta cabeza de serie, la estadounidense Amanda Anisimova, en semifinales.

Swiatek ha ganado los grandes torneos de Francia, Estados Unidos y Wimbledon, pero en Melbourne no ha pasado de semifinales. (AFP)

