Real Madrid eliminado de la Copa del Rey

Real Madrid: Mastantuono (45+2′), G. García (90+1′),

La inesperada salida de Xabi Alonso del Real Madrid, tras caer con el Barcelona en la final de la Supercopa de España, da paso al estreno de su mejor amigo en el mundo del fútbol, Álvaro Arbeloa, que toma las riendas del primer equipo procedente del filial, el Castilla, ante el Albacete, con superioridad de categoría pero el riesgo que conlleva una eliminatoria de visitante de la Copa del Rey a partido único.

La etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco ha sido más corta de lo que nadie esperaba ante la ilusión que generó en el madridismo la elección del vasco como relevo del italiano Carlo Ancelotti. Del técnico más laureado, con un final sin títulos grandes en su último curso, pasó el Real Madrid a perder el Mundial de Clubes como cierre y la Supercopa de España en el actual.

De poco ha servido a Xabi tener a su equipo entre los ocho primeros clasificados de la Liga de Campeones. Segundo en LaLiga a cuatro puntos del Barcelona, con un camino por hacer en la Copa del Rey tras su estreno sin despejar dudas en Talavera. Son las tres competiciones que debía pelear y que ahora buscará Arbeloa tras dar el gran salto. Técnico de la casa, con un libreto de partida similar al de Alonso.