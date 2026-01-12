Xabi Alonso resiste otro examen pese a la derrota

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, llegó a Arabia Saudí con exámenes en el horizonte. Dudas respecto a su proyecto marcaban la dinámica y el día a día del equipo. Ganó el derbi contra el Atlético de Madrid, con mejor resultado que fútbol, y cayó luchando hasta el último segundo por forzar los penaltis contra el Barcelona.

Se le escapó a Xabi el primer título en juego de la temporada. Uno menos al que opta un Real Madrid aún vivo en otras tres competiciones. En Liga, a cuatro puntos del Barça, en Liga de Campeones entre los ocho primeros con dos jornadas por disputar, y en Copa del Rey con los octavos de final en Albacete como próximo reto, el próximo miércoles.

Optó por resetear la mente tras la derrota Xabi Alonso, pero consciente de que las lesiones están marcando su temporada y de que el calendario no da tregua, con cinco partidos en los próximos 14 días para cerrar el mes de enero.

23 lesiones antes de empezar 2026. A las que se suman las molestias en la rodilla del alemán Antonio Rüdiger que le impidieron jugar el Clásico del domingo, las molestias en el sóleo del francés Ferland Mendy y que el uruguayo Fede Valverde pidió el cambio en la final de la Supercopa de España.

Un partido en el que el técnico volvió a ser intervencionista. Cambió el plan. Defensa de cinco, con Tchouaméni de tercer central y la variante entre Raúl Asencio y Valverde en el carril derecho. Gonzalo que fue titular no por su gol, que también aportó, si no por la entrega que demuestra siempre en el campo y que, contra el Barça hizo que tapara huecos junto a Camavinga y Bellingham, siendo más centrocampista que delantero.

Optó por un plan a la defensiva y aprovechar superioridad al descanso… y un Vinícius que volvió a rendir a su mejor nivel. 16 partidos sin marcar, 1318 minutos sin marcar. Una cuenta que empezó de cero el domingo en el Clásico.

Imparable Vinícius por Koundé, pero no por el Real Madrid. “No aprovechamos el partido de Vinícius, fue una pesadilla para el Barcelona”, comentó Thibaut Courtois, futbolista que representó al Real Madrid en zona mixta tras la derrota.

Pero el Real Madrid compitió hasta el último instante contra un Barcelona que llegaba a la final en un gran estado de forma, tras golear al Athletic Club 5-0 en semifinales. Lo hizo renunciando a la posesión, con un 68% para los azulgrana, pero siempre vivo en la final.

Con un gol de diferencia, los de Xabi tuvieron dos ocasiones claras en el tiempo añadido para forzar la tanda de penaltis ‘in extremis’.

Álvaro Carreras no aprovechó un balón suelto dentro del área. Disparó centrado, flojo, y Joan García lo detuvo sin problemas. Ni el propio lateral izquierdo madridista podía creérselo. Manos a la cabeza y cara de incredulidad sobre el césped del Alinma Stadium.

Misma reacción que Raúl Asencio en los últimos segundos. En un córner a favor del Real Madrid, el caos con Courtois subiendo a rematar, dejó al central con un cabezazo franco ante la portería de un Joan García que, de nuevo, por colocación, acabó con las esperanzas madridistas.

“No estamos contentos con el resultado, pero podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, hay que darle la vuelta lo antes posible y pensar en todas las competiciones que tenemos», valoró sobre la final perdida Xabi Alonso.

Nunca una derrota es positiva en el Real Madrid, y menos en una final -la tercera de forma consecutiva que pierde el equipo blanco, las tres contra el Barça de Flick y con un título en juego-. Pero Xabi Alonso encontró razones para que su proyecto no terminase de forma abrupta.

Salvó el derbi con una victoria ante un Atlético de Madrid que llevó mayor peligro y control del juego y compitió ante un Barcelona superior que tuvo que sufrir hasta el final para ganar su 16ª Supercopa de España.

Insuficiente para el Real Madrid no sumar un título, sin añadir uno a su palmarés en los últimos 389 días, pero los cambios tácticos de Xabi y el “compromiso” de los jugadores sobre el campo le dan margen para esa estabilidad y crecimiento con el tiempo, que nunca sobra en el Real Madrid, y que demanda el técnico. EFE