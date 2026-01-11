Barcelona y Real Madrid definen al primer campeón del año

Barcelona y Real Madrid se medirán este domingo en Yeda, Arabia Saudí, por el título de la Supercopa de España.

Podría ser la decimosexta Supercopa para los azulgranas o la decimoquinta para los blancos. Un clásico que promete emociones y que pasará por los botines de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, este último pendiente de cuántos minutos podrá disputar, además del control de Pedri y la energía de Jude Bellingham, con dos entrenadores que atraviesan momentos muy distintos.

(Millonarios prepara otra novedad tras la vuelta de Falcao: filtran la que sería la nueva camiseta titular del club para la temporada 2026)

Los duelos en la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

“Otro duelo destacado estará bajo los palos: Joan García y Thibaut Courtois. Porteros de equipos grandes, salvadores habituales con paradas decisivas y, además, protagonistas potenciales en una tanda de penaltis, escenario en el que se decidirá la final en caso de empate tras los 90 minutos”, informó la agencia.

EFE agregó que las dos grandes figuras no llegan en su mejor momento. Lamine Yamal fue suplente en semifinales y entró al minuto 72 frente al Athletic Club, en un partido que terminó en goleada 5-0 y en el que no fue necesaria su presencia. Sin embargo, para la final se perfila como pieza clave.

Unos problemas estomacales relegaron al ‘10’ al banquillo. El joven futbolista suma nueve goles y once asistencias en la temporada y es sinónimo de buenos resultados en los clásicos: en ocho enfrentamientos ante el Real Madrid, ha perdido cuatro, precisamente aquellos en los que no participó directamente en goles. En los otros cuatro, registró tres goles y dos asistencias.

El panorama es distinto para Mbappé. El francés ha marcado seis goles en cinco clásicos, pero solo ha ganado uno. Perdió los cuatro de la temporada anterior y ganó el único disputado hasta ahora en la actual campaña. Además, llega justo a esta final tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda que le impidió jugar ante el Betis y la semifinal frente al Atlético de Madrid.

“El viernes por la noche llegó a Yeda y su participación dependerá de sus sensaciones en el último entrenamiento”, señaló.

La magia de Pedri y la entrega de Bellingham

Pedri es la manija del Barcelona. Recuperado de la lesión sufrida a finales de diciembre, el mediocampista vuelve a rendir a pleno nivel. Contra el Athletic, el juego vertical del Barça pasó por sus pies.

Aunque no sumó asistencias en las estadísticas, estuvo involucrado en la mayoría de los cinco goles. Marcó el ritmo del ataque con cambios de velocidad, pases filtrados y una notable lectura del juego: 82 pases completados con un 92 por ciento de precisión, ocho duelos ganados y un pase clave dentro del área.

“Es un perfil de futbolista del que carece el Real Madrid. Las salidas de Kroos y Modric en las últimas temporadas dejaron al conjunto blanco sin ese organizador clásico. Bellingham no ha asumido ese rol creativo, pero sí atraviesa un mejor momento físico”, indicó la agencia.

“El título de la Supercopa de España podría definirse en los penaltis, ya que el torneo eliminó las prórrogas. En ese escenario, los porteros adquieren un papel aún más decisivo. Antes de eso, Joan García y Courtois serán claves para sostener a sus equipos en los momentos más complicados”, apuntó.

“El irregular momento del Real Madrid ha provocado que Courtois tenga más trabajo del habitual. Ante el Atlético de Madrid fue decisivo al detener un cabezazo de Sorloth en el primer palo, además de asumir un rol distinto en la salida de balón”, concluyó. (EFE)

Noticias Patrocinadas