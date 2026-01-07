Olimpia el que más se corona campeón en el Nacional

A nivel de Grandes Finales, el Olimpia tiene todos los récords, incluido el que más veces se ha coronado campeón, venciendo en una serie de dos juegos al rival.

Olimpia en mayo llegó a 20 campeonatos en grandes finales al derrotar 4-1 al Real España y hoy espera hacer lo propio ante Marathón con otro llenazo sin precedentes.

Las otras 19 coronas del «viejo león» fueron de visita o en el formato de campeonísimos.

LA HISTORIA:

La primera vez fue en 1977, al vencer 2-0 al Real España con goles del uruguayo Walter Chávez y René Enamorado.

En la temporada 1995-96, Olimpia con un empate sin goles levantó la Copa, habia ganado 3-0 en san Pedro Sula.

Un año después repite la dósis, empata en Puerto Cortes ante platense, pero gana 3-0 en casa.

En 1999, empato 11 con real España en el esytadio Morazán, pero derrota a la realeza con gol del brasileo Denilson Costa.

En el Apertura 2001, cae 1-0 con Platense, pero con gol de oro de Danillo Tosello es campeón.

En el Clausura 2004, Olimpia es campeón en casa venciendo 1-0 a Marathón.

Un año después, Clausura 2005, vuelve a doblegar a Marathón 2-1 y en el Apertura 2006 1-0 al mismo cuadro sampedrano.

En el Clausura 2006, Olimpia es tricampeón ganando 1-0 al Victoria.

En el Clausura 2009, Olimpia con gol de oro del brasileño Fabio de Souza liquida al Real España.

En el Clausura 2010, a pesar de que perdió 1-0, el 3-1 de al ida le dio el campeonato sobre Motagua.

En mayo del 2012, Clausura 2012, Olimpia, derrota 1-0 al Martahón, mientras en el Apertura 2013 golea 4-0 al Victoria y se proclama tricampeón.

En el Clausura 2013, Olimpia es tetracampeón venciendo 2-0 a Real Sociedad.

En el Clausura 2014, Olimpia es campeón al vencer en penales al Marathón.

En el Clausura 2015, con un empate sin goles se coronó campeón ante Motagua.

Un año después ante Real Sociedad se coronaban con un 3-1 contundente.

En el Apertura 2022, Olimpia con el argentino Pedro Troglio doblega al Real España 2-0.

En el Clausura 2023, en una de las finales más apretadas de la historia, el Olimpia derrotó 2-1 a Potros de Olancho.

En el Apertura 2024, Olimpia vence a Motagua en el juego decisivo 2-a de la mano de Troglio.

En el Clausura 2025, Olimpia goleó al Real España y se coronó campeón por 39 ocasión. (GG)

