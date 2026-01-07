Noche de coronación…

Será una noche para coronar al campeón del fútbol hondureño; los dos mejores equipos del país llegan empatados para sacar a un solo ganador en el Estadio Nacional a las 7 p.m.

En la ida fue un vibrante 2-2 en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero», lo que nos deja un duelo decisivo que puede irse a alargue o a los penaltis, ya que ninguno de los dos tiene ventaja reglamentaria.

OLIMPIA VRS MARATHÓN

Es una de las finales más parejas de la historia, con plantillas muy bien estructuradas en todas sus líneas, aunque ambos no tienen sus once de gala por algunas complicaciones.

En los locales Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Jerry Bengtson no están al cien porciento, por ello el técnico uruguayo Eduardo Espinel, no los pondrá de entrada, mientras en la visita del argentino Pablo Lavallén está casi descartado el panameño Iván Anderson con una dolencia muscular.

Al margen de esas circunstancias, en ambos equipos hay optimismo y deseos de llevarse de trofeo de campeón a sus vitrinas, la 40 para Olimpia que lo empataría con el Deportivo Saprissa de Costa Rica o la décima para los «verdes» que sellarían su centenario como campeones el sueño del extinto presidente «verdolaga», Orinson Amaya.

Se espera un partido abierto de buen fútbol en donde el árbitro mundialista deberá manejar mejor la parte disciplinaria que no pudo controlar Nelson Salgado, ya que es un juego decisivo que definir al campeón nacional y primer calificado a la próxima Copa centroamericana

Del ambiente nada que hablar, estadio lleno de bote en bote, estrenando sillas y con un marco impresionante que ojalá sea en paz, porque sería lamentable un hecho violento que desacredite el maltrecho fútbol hondureño.

DATOS HISTÓRICOS:

Último partido de Gran Final entre Olimpia y Marathón en el estadio Nacional, 19 de mayo del 2024, Olimpia ganó 3-1 con goles de Yustin Arboleda (2)y Michael Chirinos. Descuento «verdolaga» de Alexy Vega.(GG)

SE DEFINE EL MENOS GOLEADO:

La final también nos sacará de dudas en el tema de los guardametas menos goleado que ligeramente tiene el panameño César Samudio de Marathón, en 22 juegos, 1 mil 916 minutos, recibió 18 goles, y un promedio de un gol cada 106.44 minutos, mientras Edrick Menjíbar de Olimpia en 20 juegos, mil 800 minutos, recibió 20 anotaciones, permitiendo un gol cada 90 minutos.

MESSINITI POR GOLEO:

El goleo también está en vilo, el argentino de Marathón Nicolás Messiniti sumó su gol 18 en la final de ida, pero tendrá hasta 120 minutos para empatarle al uruguayo Rodrigo Olivera e incluso para quitarle el liderado del mismo, ya que finalizó con 19 anotaciones.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS. MARATHÓN

Miércoles 7 de enero del 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

