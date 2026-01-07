Olimpia bicampeón, es dueño de la Copa 40

Olimpia volvió a celebrar, la 40 ya es una realidad, sin tener una extraordinaria final, le bastó ganar 1-0 de local para sumar una nueva estrella en su historial.

Dos canteranos fabricaron la jugada del gol de la Copa 40, jugadota de Jorge Álvarez que definió bien José Mario Pinto a los 55 minutos, estallando en júbilo la barra local que llenó el mítico estadio Nacional.

LAS ACCIONES:

Olimpia llegó más sereno al partido, el ambiente favorable le hizo manejar bien los tiempos, a pesar que la propuesta visitante era imponerse en el mediocampo, pero en la realidad las cosas no le salió el plan a los “verdes” que sobre todo en el primer tiempo poco o nada inquietaron a Edrick Menjívar, ya que su zaga liderada por el uruguayo Emanuel Hernández estuvo bien ordenada.

Olimpia tampoco no tuvo muchas ocasiones claras de gol, ya que en el primer tiempo se impusieron los cerrojos defensivos y los esquemas conservadores de ambos técnicos.

En el segundo tiempo, se le vio más ganas al Olimpia, los “verdes” no cambiaron su actitud conservadora y los “leones” con su casta y tradición le ganó la partida.

El gol cayó hasta el minuto 59; por fin, las conexiones entre Jorge Álvarez y los delanteros tuvieron efectos y, como es casi una costumbre, un pase filtrado a José Mario Pinto desembocó en gol, esquivando a Samuel Elvir y cruzando a César Samudio con un golazo cruzado que despertó a una afición que espera celebrar un gol del campeón.

Los “verdes” quisieron reaccionar, pero fueron incapaces a pesar del ingreso de Rubilio Castillo, a quien no le dieron una sola clara y con ello se esfumó el sueño de ser campeón en el centenario y dedicarle la copa al extinto presidente, Orinson Amaya (QDDG).

Los últimos 30 minutos, Marathón en forma errónea intentó empatar con pelotazos al área de Menjívar que no tuvo mayores sobresaltos ante la inoperancia ofensiva de los “verdes”.

Olimpia con señorío supo manejar estos minutos finales, incluso los nueve que estuvieron paralizados por una falla eléctrica en una torre del Nacional, denotando que estaban claros que la Copa 40 se quedaba en casa.

Al final el júbilo y la celebración de la afición olimpista que celebra su triunfo 21 en grandes finales definidas en el Nacional.

Además, el Olimpia iguala en Copas de Liga en Centroamérica al Deportivo Saprissa de Costa Rica, siendo los únicos con 40 títulos en la región. (GG)

FICHA TÉCNICA:

OLMPIA (1): Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guiti, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, José Pinto, Edwin Rodríguez (Michael Chirinos) (82), Jorge Benguché (Derek Moncada) (90 +1) y Yustin Arboleda (Jerry Bengtson) (82)

GOLES: José Pinto (59)

AMONESTADOS: Clinton Bennett y Jorge Álvarez

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (0): César Samudio, José Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Samuel Elvir (Tomás Sorto) (84), Isaac Castillo, Francisco Martínez, Damín Ramírez (Cristian Sacaza) (84), Odin Ramos (Rubilio Castillo) (59), Nicolás Messiniti y Alexy Vega.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Nicolás Messiniti, Francisco Martínez y Alexy Vega

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Nacional.

