«Manita azulgrana» en la Supercopa española

El FC Barcelona se enfrentará en Yedá (Arabia Saudita) con el Athletic Club en semifinales de la Supercopa de España, mientras que el Real Madrid se medirá el jueves al Atlético en un torneo cuya ubicación y cuyo reparto del dinero por participar siguen suscitando polémica.

Líder en LaLiga tras cambiar el rumbo, el Barça anhela repetir corona esta semana después de ganar el sábado el derbi frente a un aguerrido Espanyol gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewawndowksi.

Los culés, encabezador por Lamine Yamal, llegan lanzados tras encadenar ocho triunfos seguidos entre el campeonato doméstico, Champions y Copa del Rey, lo que les convierte en favoritos en llevarse el trofeo.

Enfrente, el conjunto culé tendrá a un Athletic que está firmando hasta el momento una campaña irregular. Los pupilos de Ernesto Valverde sólo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros disputados.

Los Leones, golpeados por las lesiones y la falta de puntería, sólo se impusieron -y en la prórroga- al modesto Ourense de tercera división en la tercera ronda de la Copa del Rey. Esta mala racha ha puesto en el ojo del huracán al técnico, criticado las últimas semanas.

ALINEACIONES:

FC BARCELONA: García, Jules Kounde, Cubarsi, Erick, Balde, Pedro, Fermin, De Joong, Bardhjji, Torres y Raphina,

ATHLETIC BILBAO: Unai Simon, Ateso, Vivían, Paredes, Afama, Jauregizar, Rego, Berenger, Sancet, Navarro e Iñaki Williams.

GOLES

Ferran Torres abre la cuenta al 22

Fermín López aumenta a los 30

Rooney Bardghji a los 34 pone el 3-0

Rafinha anota el cuarto a los 39.

Volvió a anotar Raphina, minuto 52

