Barcelona y Bilbao abren Supercopa

El FC Barcelona se enfrentará el miércoles en Yedá (Arabia Saudita) con el Athletic Club en semifinales de la Supercopa de España, mientras que el Real Madrid se medirá el jueves al Atlético en un torneo cuya ubicación y cuyo reparto del dinero por participar siguen suscitando polémica.

Líder en LaLiga tras cambiar el rumbo, el Barça anhela repetir corona esta semana después de ganar el sábado el derbi frente a un aguerrido Espanyol gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewawndowksi.

Los culés, encabezador por Lamine Yamal, llegan lanzados tras encadenar ocho triunfos seguidos entre el campeonato doméstico, Champions y Copa del Rey, lo que les convierte en favoritos en llevarse el trofeo.

Además, Hansi Flick contará con el regreso del central uruguayo Ronald Araújo, que se tomó una pausa para recuperarse anímicamente. Esta ausencia obligó al técnico alemán a colocar al lateral Gerard Martín como central.

Enfrente, el conjunto culé tendrá a un Athletic que está firmando hasta el momento una campaña irregular. Los pupilos de Ernesto Valverde sólo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros disputados.

Los Leones, golpeados por las lesiones y la falta de puntería, sólo se impusieron -y en la prórroga- al modesto Ourense de tercera división en la tercera ronda de la Copa del Rey. Esta mala racha ha puesto en el ojo del huracán al técnico, criticado las últimas semanas.

Ambos rivales rememoran la semifinal de la pasada temporada que cayó del lado de los azulgrana (2-0), aunque el Athletic consiguió superarlos en 2015 y en 2021. (AFP)

