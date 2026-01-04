Real Madrid-Betis a estrenar 2026

El Real Madrid arranca 2026 recibiendo al Betis en el Bernabéu en el partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga. Nuestro equipo, que cerró el año con un triunfo ante el Sevilla, intentará sumar tres nuevos puntos frente a un rival exigente.

El duelo de esta tarde ante el conjunto andaluz será el punto de partida de un mes de enero muy intenso para los madridistas, que afrontarán encuentros de cuatro competiciones diferentes. El próximo jueves, nuestro equipo disputará la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid en Arabia Saudí.

«Afrontamos esta segunda parte de la temporada con ganas, ilusión y frescura. Ante el Betis queremos hacer un buen partido en casa y ganarlo», comentó Xabi Alonso en la conferencia de prensa previa al partido.

El Betis arrancó la jornada en la sexta posición. A domicilio, suma dos triunfos y seis empates, y es el único equipo de la Liga que no conoce la derrota como visitante. Además, encadena cuatro encuentros invicto contando también la Copa del Rey y la Europa League. En la pasada jornada, goleó al Getafe en el Benito Villamarín. A por la victoria en el Bernabéu para arrancar el año. (Real Madrid)

