«Manita» de año nuevo para Real Madrid

El Real Madrid arranca 2026 recibiendo al Betis en el Bernabéu en el partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga. Nuestro equipo, que cerró el año con un triunfo ante el Sevilla, intentará sumar tres nuevos puntos frente a un rival exigente.

El duelo de esta tarde ante el conjunto andaluz será el punto de partida de un mes de enero muy intenso para los madridistas, que afrontarán encuentros de cuatro competiciones diferentes. El próximo jueves, nuestro equipo disputará la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid en Arabia Saudí.

ALINEACIONES:

REALA MADRID: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo y Gonzalo García.

REAL BETIS: Álvaro Valles, Ángel Ortíz, Natan, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Antony y Cucho Hernández.

GOLES:

Gonzalo García adelanta al Real Madrid, minuto 18.

Otra vez Gonzalo para el Real Madrid, minuto 50.

Raúl Asencio anota el tercero, minuto 56.

Cucho Hernández descuenta al minuto 66.

Gonzalo logra hat trick, minuto 80

Frank García anota el quinto, minuto 88.

