Partido finalizado: Marathón (2)- (2) Olimpia

En un partido de infarto, de locos, no apto para cardíacos y con dos equipos dispuestos a brindar espectáculo, Marathón y Olimpia, se repartieron puntos por igual, al empatar 2-2 en el primer duelo del gran final, celebrado hoy en un estadio Olímpico Metropolitano que lució abarrotado como en sus mejores tiempos.

“Verdolagas” y “merengues” no pasaron del empate, pero sin nada que reprochar y ahora dejan la moneda en el aire para el definitivo pulso de este miércoles 7 de septiembre en el estadio “Chelato Uclés” en Tegucigalpa.

LAS ACCIONES

El primer capitulo de la historia de la gran final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional, se comenzaba a escribir en el imponente estadio Olímpico, y para esto convocaba al Marathón, el mejor equipo del último semestre con la mejor defensa y el mejor ataque, ante un Olimpia, nuevamente protagonista y con un cambio generacional respondiendo de manera sobrada.

Así las cosas y con estos ingredientes, ambos representativos saltaron dispuestos a imponer sus condiciones, sin embargo, el cuadro local no esperó mucho para hacer explotar el escenario, con un gol de Nicolás Messiniti que los ponía a ganar 1-0 cuando apenas se jugaban 9 minutos.

Con el marcador en contra, el técnico Espinel, retocó su once para buscar más estabilidad, todos estos cambios no se notaban hasta la primera media hora, porque el “monstruo” realizaba bien su trabajo, no obstante, al 32’, obtuvo su recompensa y la igualada 1-1, con un gol de Emanuel Hernández que le devolvía la tranquilidad al capitalino.

En el trayecto hacia el descanso, ambos equipos se enfrascaron en una ardua lucha por resolver el compromiso, pero el Marathón ante su necesidad, fue algo más en los minutos finales, aunque apenas consiguió sumar una ocasión clara de gol.

Para el complemento el cuadro verde salió del vestuario mucho más enchufado, su entrenador Pablo Lavallén, sabía que no podía fallar, adelantó líneas e intentó robar la pelota en campo rival y cuando mas encimado estaba, fue el Olimpia el que llegó a la remontada 1-2, con un gol de Yustin Arboleda al 67′.

Lo anterior obligó al técnico esmeralda a recurrir a su banquillo, dio ingreso a Rubilio Castillo y este en menos de dos minutos en la cancha, no le quedó mal, decretando el 2-2, los restantes minutos fueron intensos, pero el marcador no se movió más, dejando la moneda en el aire, aunque con sensaciones positivas para el Olimpia que cierra en casa y ante su público el próximo miércoles. (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MARATHÓN (2) – César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Rubilio Castillo 76’), Damín Ramírez, Nicolás Messiniti, Alexy Vega, José Aguilera, Samuel Elvir, Cristian Sacaza (Odín Ramos 65’)

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Nicolás Messiniti (09’), Rubilio Castillo (77′)

Amonestados: Samuel Elvir

Expulsados:

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Olímpico Metropolitano

OLIMPIA (2) – Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Benett, Emanuel Hernández, Edwin Lobo (Marco Montiel 76’), Agustín Mulet (Edwin Rodríguez 76’), Kevin Guity, José Pinto, Dereck Moncada (Jorge Álvarez 89’), Jorge Benguché, Yustin Arboleda (Michael Chirinos 89’)

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Emanuel Hernández (32’), Yustin Arboleda (67′), Edrick Menjívar

Amonestados: Agustín Mulet, Edwin Rodríguez

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas