Barcelona amplia el liderato

El clásico de la ciudad se disputa en el RCDE Stadium, y cuenta con el arbitraje de Víctor García.

Espanyol acumula 10 triunfos, 3 empates y 4 caídas en lo que va de la temporada, lo que le permite estar en la quinta ubicación de la tabla de posiciones con un total de 33 unidades. En la última jornada, derrotó por 2-1, en San Mamés, a Athletic Club.

Por su parte, Barcelona es el líder del certamen. Ya suma 15 victorias, 1 empate y 2 derrotas, que lo mantienen con 46 puntos y mira a todos desde arriba. Su última presentación fue contra Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y ganó por 2-0.

ALINEACIONES:

ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Urko, Expósito, Pol Lozano, Pere Milla, Dolan; Roberto Fernández.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran Torres.

GOLES:

Dani Olmo adelanta al FC Barcelona.

Robert Lewandowski anota el segundo.

