Derby catalán en el RCDE Stadium

El Espanyol arranca el año 2026 con un partido de alta carga deportiva y emocional al enfrentarse al Barcelona, líder de la competición, este sábado en el RCDE Stadium, al que ganó por última vez en LaLiga y en su casa en la jornada 18 de la temporada 2006-07 (3-1).

Entonces, y hace casi dos décadas de la última gran alegría para los periquitos, los goles de Luis García, Tamudo y Rufete eclipsaron el tanto del argentino Javier Saviola. Desde ese encuentro, el balance entre ambos conjuntos en el feudo blanquiazul es de nueve derrotas y siete empates.

En los cinco compromisos más recientes en el RCDE Stadium, en LaLiga, el Espanyol ha sufrido contra su eterno rival. Firmó dos empates (ambos por 2-2) en la 2021-22 y en la 2019-20. El resto de duelos, todo derrotas: 0-2 en la 2024-25, 2-4 en la 2022-23 y 0-4 en la 2018-19.

Si tenemos en cuenta la Copa del Rey, sí encontramos un triunfo más cercano. En la temporada 2017-18, en los cuartos de final del torneo del KO, los blanquiazules ganaron al Barcelona en su casa por 1-0. El gol fue obra de Óscar Melendo en el minuto 88. El Barça remontó la eliminatoria en el Camp Nou (2-0, Luis Suárez y Messi).

El rendimiento de los blanquiazules en casa es una de sus grandes bazas esta temporada (19 puntos, el quinto mejor local) y a eso se aferra el vestuario. Los periquitos sólo han perdido contra el Betis (1-2) y el Villarreal (0-2). Además, han derrotado a habituales gigantes de LaLiga: Atlético de Madrid (2-1) y Sevilla (2-1).

Los pupilos del entrenador Manolo González asumen la importancia del derbi y son conscientes de la sequía histórica que presentan contra el eterno rival en el RCDE Stadium. El anfitrión llega al duelo tras cinco triunfos seguidos (Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo, 1-0; Getafe, 0-1; y Athletic, 1-2) y confía en alargar su dinámica.

Después del derbi contra el Barcelona, el Espanyol visita al Levante, actual colista de la categoría. Los futbolistas catalanes han demostrado esta temporada que su rendimiento lejos del RCDE Stadium también es elevado, como sus recientes victorias contra el Getafe y el Athletic Club, y no renunciarán a los tres puntos.

El Girona, en el feudo blanquiazul, es el siguiente rival de este mes de enero y el primero de la segunda vuelta de la campaña. En Montilivi, el duelo finalizó con empate a cero. El conjunto visitante sólo ha ganado tres veces este curso (Valencia, 2-1; Alavés, 1-0; y Real Sociedad, 1-2).

El mes de enero se cierra contra el Valencia en Mestalla. Pese a ser decimoséptimo en la tabla, el anfitrión ha mostrado su mejor rendimiento en casa, con 13 puntos de los 16 que suma en total. El Espanyol asume que costará regresar a Barcelona con un nuevo triunfo en su casillero. (EFE)

