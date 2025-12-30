Real España anuncia tercer refuerzo

Real España sigue armándose para el Torneo Clausura 2025-2026, anuncia su tercer refuerzo, el delantero argentino, Ángel David Sayago.

«Real España informa la incorporación del jugador delantero Ángel David Sayago como nuevo refuerzo del club para el próximo torneo. Bienvenido al Real España», informó ele club en redes sociales.

El delantero argentino de 25 años llega procedente del Arsenal de Sarandí, pero su ficha de Independiente de Avellaneda. También jugó cedido en Tristán Suárez (2025), Atlante de México (2024-2025), Defensores Belgrano (2024), Sport Herediano (2023-2024), Independiente (2023) y

Raya2 de México (2022-2023).

«Le damos la bienvenida a Ángel David Sayago, centro delantero argentino que llega a reforzar el ataque aurinegro. Listo para luchar por este escudo y defender estos colores. ¡Bienvenido al Real Club Deportivo España!», agregaron.

Sayago es el tercer refuerzo confirmado, ya que antes firmaron al también argentino Gonzalo Ritacco y el central uruguayo Juan Capeluto. (GG)

Noticias Patrocinadas