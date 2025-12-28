Marathón cierra invicto en casa

SAN PEDRO SULA. Marathón cerró la triangular final del Grupo B en casa, derrotando 2-1 al Olancho FC, pero tuvo que reponerse del gol del uruguayo Rodrigo Olivera, quien empató la marca absoluta de goles en torneos cortos de 19 tantos.

Olivera abrió la cuenta a los 6 minutos, pero empató Rubilio Castillo a los 16 y luego Alexy Vega sentenció a los 83 para el “monstruo verde”.

LAS ACCIONES:

Los “potros” de Olancho cumplieron su último partido, al que ya no asistió su entrenador Reynaldo Tilguath, en su lugar Wilson Molina planteó un partido que no fue fácil para los locales e incluso la visita ganaba desde los seis minutos en una gran habilitación de Yemerson Cabrera, quien le dio en bandeja de plata el pase de gol que concretizó el goleador uruguayo Olivera, quien anotaba su gol 19 de la temporada, emparejando la mejor marca de torneos cortos.

Ese gol despertó a un Marathón que, con muchos suplentes, había llegado un poco dormido hasta que Odín Ramos filtró una pelota de gol que definió como siempre Rubilio Castillo, quien ha demostrado que su pólvora no se ha apagado y sigue encendida en la Liga.

En el segundo tiempo, Marathón buscó el triunfo y, con algunos titulares ingresando de cambio, lo intentaron, pero su goleador Nicolás Messiniti desperdició un lanzamiento penal, tirándolo por fuera en un remate que ni siquiera fue a la portería de Marcelo Banegas.

Pero ese falló del argentino no bajó el ímpetu “verdolaga” que buscó el gol de la victoria que llegó a los 83 minutos en una jugada individual de Alexy Vega que se quitó varias marcas y remató bajo para vencer a Banegas.

Marathón concluyó primero de Grupo B, con tres triunfos y un empate, sin discusión, un gran finalista que le hará los honores al actual campeón, Olimpia. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (2): Humberto Juárez, Samuel Elvir, Kenny Bodden, André Orellana, Luis Arriaga, Tomás Sorto, Odin Ramos, Cristian Sacaza (Alexy Vega) (56), Raúl Espinoza (Damín Ramírez) (66), Jaylor Fernández (Isaac Castillo) (66) y Rubilio Castillo (Nicolás Messiniti) (56).

GOLES: Rubilio Castillo (16) y Alexy Vega (83).

AMONESTADOS: Damín Ramírez

EXPULSADOS: Ninguno

OLANCHO FC (1): Marcelo Banegas, Omar Elvir, Nelson Muñoz, Jonathan Ruiz, Yovi Banegas (Fredy Rosales) (78), Cristian Cálix, Brian Lesage (Nixon Paguada) (66), Marlon García, Denis Andino, Yemerson Cabrera (Wilmer Chandías) (78) y Rodrigo Olivera.

GOLES: Rodrigo Olivera (6)

AMONESTADOS: Nelson Muñoz

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Yankel Rosenthal.

