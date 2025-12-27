Real España se despide con un clásico

Olimpia, líder de la triangular A, despedirá oficialmente al Real España, equipo que al empatar el pasado miércoles en casa ante Motagua, quedó eliminado de la gran final.

La «realeza» que ha naufragado nuevamente y no gana una Liga desde diciembre del 2017, nuevamente no pudo volver a una final y quedó al margen de la gran final, donde pudo ser rival de Marathón, ganador de la Triangular B.

OLIMPIA VRS REAL ESPAÑA

Olimpia, ya clasificado a la gran final, limpiará la tarjeta del argentino Agustín Mulet, expulsado en el último clásico ante Motagua, por lo que el juego solo reviste esa importancia de quedar habilitado para jugar la gran final, ya que la pena fue únicamente el automático por doble amonestación.

El partido servirá de fogueo a Olimpia, para la gran final, como es lógico Eduardo espinel no arriesgará jugadores tocados, puesto que se pueden perder los dos partidos más importantes del año, e incluso tampoco podría arriesgar la vuela de Edwin Rodríguez, mientras lo de Jorge Álvarez y Jerry Bengtson va para largo.

La realeza querrá despedirse con dignidad buscando ganar o al menos empatar para acallar un poco la fuerte crítica, aunque el mal del cuadro sampedrano, solo se curaría con la Copa XIII que ha sido postergada para mayo.

Muchos soñaban con al despedida de Jeaustin Campos, pero el presidente, Elías Burbara no se baja del proceso y seguirá con él hasta el final.

DATOS HISTÓRICOS

Último triunfo de Real España en Tegucigalpa ante Olimpia, 16 agosto 2015, 2-1 con doblete del uruguayo Nicolás Cardozo (2) (p) y descuento «albo» de Óscar Salas.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS REAL ESPAÑA

Sábado 27 de diciembre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

Noticias Patrocinadas