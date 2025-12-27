Partido finalizado: Olimpia (1)- (0) Real España

En un compromiso que marcó el retorno de los futbolistas Jerry Bengtson y Edwin Rodríguez, el Olimpia derrotó 1-0 al Real España, merced a la solitaria anotación de Dereck Moncada, en juego celebrado ayer y válido por la sexta y última jornada de las triangulares del Torneo Apertura 2025 – 2026.

Olimpia sumó 10 unidades terminando como líder del grupo A y ahora se alista para encarar la gran final del fútbol hondureño ante el Marathón.

LAS ACCIONES

La acción de las triangulares finalizaba con el clásico entre Olimpia vs Real España en el estadio “Chelato Uclés”, en un partido de trámite con el “león” ya está clasificado a la gran final, ante un aurinegro

Que pretendía despedirse con dignidad buscando ganar o al menos empatar para acallar un poco la fuerte crítica.

Así las cosas y con Edwin Rodríguez como novedad en el banquillo, ambos equipos saltaron decididos a imponer sus condiciones desde el inicio, y fue la “maquina” que dio el primer aviso con un disparo de larga distancia mediante Darixon Vuelto que estrelló en el horizontal de Edrick Menjívar.

Hay que reconocer que hasta la primera media hora el pulso resultaba de guante blanco, con pocas emociones, con el balón muy lejos de ambas porterías y un capitalino al parecer, dosificando fuerzas, pensando en los compromisos de la gran final.

Eso fue todo en 45 minutos para el olvido y con el remate de Vuelto como única opción de gol, con dos equipos sin pisar el acelerador para encontrar huecos y por lo visto con cierto conformismo para mantener el aburrido 0-0.

De vuelta a la complementaria ambos entrenadores realizaron algunas variantes intentando encontrar la fórmula especial para contrarrestar el incómodo estilo mostrado en la primera mitad.

Al 55’ pareció despertar el sampedrano, se adueño de la redonda y el capitalino como pocas veces se atrincheró y probó suerte al contragolpe, la fórmula le dio resultado al 64’, instancia donde Dereck Moncada decretó el 1-0 a favor de los merengues.

Después y hasta el final el marcador no se movió más, pero fue un resultado alentador para el Olimpia, ya que el compromiso también marcó el regreso de sus referentes Jerry Bengtson y Edwin Rodríguez. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (1) Édrick Menjívar; Edwin Lobo, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez; Marcos Montiel (Elison Rivas 84’), Kevin Güity (Edwin Rodríguez 87’), Maynor Arzú (Josman Figueroa 84’), Dereck Moncada (Yustin Arboleda 84’), José Mario Pinto; Jorge Benguché (Jerry Bengtson 46’).

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Dereck Moncada (64′)

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: “Chelato Uclés”

REAL ESPAÑA (0) – Onan Rodríguez; Franklin Flores, Wesly Decas, Devron García, Anfronit Tatum (Carlos Mejía 46’), Edson Palacios (Roberto Osorto 46’); Jack Baptiste, Jhow Benavidez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto (César Romero 86’) Carter Bodden (Darling Mencía 60’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: No hubo

Amonestados: Anfronit Tatum, Nixon Cruz, Carter Bodden, Wesly Decas

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas