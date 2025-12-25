Duelo de trámite en Juticalpa

Luego de haber dicho adiós en la Triangular B del Torneo Apertura 2025 -2026 de la Liga Nacional, Olancho FC y Platense, se retan esta tarde en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, para un duelo prácticamente de trámite y donde se juega únicamente el orgullo, tras quedar sin posibilidades luego que el Marathón certificara su pase a la gran final anticipadamente.

Las “emociones” están pactadas para hoy jueves a contar de las 5:00 pm, pese a que en su momento el equipo olanchano había tomado la sorprendente decisión de no presentarse a este juego, sin embargo, lo harán ante los escualos con su equipo de reservas y no con sus mejores figuras.

Por su parte el técnico porteño Raúl Cáceres, ha manifestado que quiere cerrar su presentación con mucha seriedad y con esto ratificar el buen momento que mostró su equipo en los juegos de las dos vueltas.

En el calendario de los Potros, también está programado tener que viajar a San Pedro Sula para enfrentar el domingo 28 de diciembre al Marathón, pero por ahora se desconoce si dicho juego se jugará tal y como está establecido.

Cabe señalar que hace unos días atrás, Samuel García, presidente del Olancho FC, amenazó con retirar al equipo por una polémica arbitral en el encuentro donde empataron 1-1 contra Platense en Puerto Cortés.

Tanto el duelo en Juticalpa como el del domingo en San Pedro Sula entre Marathón y Olancho, no tienen injerencia en la clasificación, puesto que el cuadro verdolaga ya conoció a su rival de la gran final, luego del empate que se registró entre Real España y motagua, dejando como finalista al Olimpia.

Noticias Patrocinadas