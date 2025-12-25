Olancho FC supera a Platense gracias a su goleador Rodrigo de Olivera

Con un doblete del uruguayo Rodrigo de Olivera y un gol de Yemerson Cabrera, Olancho FC venció 3-1 al Platense en encuentro de la jornada 5 de la triangular B del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Al estilo de los partidos de “los engomados” que juegan el 25 de diciembre, olanchanos y porteños se enfrentaron en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, por cumplir con sus juegos de liguilla, ya que los finalistas del torneo están definidos Olimpia y Marathón.

También jugaron por el título de goleo y en este punto los “potros” aprovecharon, ya que su goleador Rodrigo de Olivera con sus dos tantos ahora lidera la tabla de anotadores con 18, seguido por Erick Puerto de Platense que también hizo gol y del argentino Nicolás Messiniti de Marathón que tiene 17.

ACCIONES

Ambos equipos jugaron con muchos jóvenes, pero eso no afectó para que el juego fuera vistoso y lleno de emociones.

Al minuto 39 el portero Merlyn Bonilla que había tenido buenas intervenciones aflojó un remate de Marlon García, y atento como gran cazagoles Rodrigo de Olivera anotó el 1-0.

En el segundo tiempo las acciones mejoraron, Platense salió con más dinámica intentado igualar las acciones.

A los 50 minutos Olancho FC aumentó su ventaja a 2-0, tras gol de penal de Rodrigo de Olivera, quien hizo su segundo del encuentro y el número 18 del torneo que lo pone en la cima del goleo.

Platense descontó rápidamente y también por la vía del penal, Erick Puerto puso el 2-1 y celebró su gol 17, empatando en el segundo lugar de goleo con Niccoláss Messiniti de Marathón.

Al final Olancho celebró su primer gane de la triangular y cerrará el domingo visitando a Marathón, por su parte Platense finalizo el torneo con una derrota.

Alineaciones:

Olancho FC (3): Gregory Banegas, Denis Andino, Yorbin Banegas (Diego Tomé 85’), Marlon García, Jonathan Ruiz, Cristian Cálix (Alex Munguía 85’), Rodrigo de Olivera, Omar Elvir, Nelson Múñoz, Yemerson Cabrera (Nixon Paguada 85’) y Bryan Lasage (Didier Morales 75’).

Goles: R. de Olivera (39’) y Y. Cabrera (73’)

Amonestados:

Expulsados:

Platense (1): Merlyn Bonilla, Oslan Velásquez, Edgar Sabillón, Jefferson Castillo, Osman Rodríguez (Steven Varela 45’), Erick Puerto, Eduardo Urbina (Roberto Pineda 79’), Everest Corea (Ilce Barahona 79’), Pavel Jhosnson (Marcos Reyes 75’), Sebastián Espinoza (Nahuel Lula 65’), Yerson Arriola.

Goles: E. Puerto (54′)

Amonestados: O. Velásquez (17’), P. Jhosnson (70’)

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Juan Ramón Brevé

Noticias Patrocinadas