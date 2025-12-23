Real España a juego clave por el título

Olimpia fue frenado en sus aspiraciones de confirmarse como finalista en el último empate ante Motagua y esto devolvió la ilusión al Real España, que se juega la vida hoy ante un «ciclón» azul ya eliminado, en compromiso por Grupo A de las Triangulares programado para las 7:00 pm en el estadio Morazán.

Aurinegros con 3 puntos y azules con apenas una unidad, protagonizarán un duelo clave por la cuarta jornada, tomando en consideración que los dirigidos de Jeaustin Campos, urgen de una victoria para darle alcance al Olimpia que hasta el momento se mantiene como líder del grupo A con 7 unidades.

Originalmente el partido estaba previsto para el 24 de diciembre, pero las dirigencias de los aurinegros y los azules optaron por adelantar la fecha.

La misión es clara para el sampedrano, urge de los tres puntos para tener opciones de clasificar a la fase decisiva donde ya los espera el Marathón, pero para eso debe vencer si o si, hoy a los azules para llegar a seis puntos quedando solo uno por debajo de Olimpia, que suma siete, con todo por decidir en la recta final de las triangulares.

Cabe mencionar que Real España llega a esta instancia con tres unidades, producto de una derrota ante el Olimpia y un triunfo 3-0 ante su rival de turno este día, por lo que de resultar victorioso obligarían a que el último duelo resulte de infarto, tomando en consideración que la “maquina”, se mediría

directamente contra los albos en Tegucigalpa el sábado 27 de diciembre a las 7:00 pm y ahí se definiría la clasificación a la gran final del fútbol hondureño.

DATOS HISTORICOS

El último resultado entre ambos se registró el pasado 13 de diciembre, donde Real España, se adjudicó una victoria 3-0 merced a los goles de Nixon Cruz, Anfronit Tatum y Jhow Benavídez.

TRIANGULARES DEL APERTURA 2025-2026, ESTADIO HORARIO, Y TRANSMISIÓN

REAL ESPAÑA VRS. MOTAGUA

Martes 23 de diciembre 2025

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Francisco Morazán

Transmite: TVC

