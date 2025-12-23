McNeil pasa a Atléticos en cambio con Mets

Otro jugador clave de los Mets ha abandonado la organización durante una temporada baja en la que los cuatro jugadores con más antigüedad en el equipo se han marchado.

El lunes, los Mets traspasaron a Jeff McNeil, quien frecuentemente era objeto de rumores de traspaso, junto con una suma de dinero, a los Atléticos a cambio del joven lanzador prospecto Yordan Rodríguez. Esto libera espacio en el cuadro interior de los Mets, quienes adquirieron a Marcus Semien y Jorge Polanco a principios de esta temporada baja.

McNeil, que cumplirá 34 años el 8 de abril, tiene un promedio de bateo de .284/.351/.428 en sus ocho temporadas en las Grandes Ligas, todas ellas con los Mets. Su mejor temporada fue en 2022, cuando ganó el título de bateo con un promedio de .326, pero desde entonces ha bateado solo .253/.326/.389 en tres años. McNeil bateó .243 con 12 jonrones en 122 partidos la temporada pasada, alternando entre la segunda base y el jardín central.

A cambio de McNeil, los Mets recibieron a Rodríguez, un lanzador diestro que registró una efectividad de 2.93 en ocho partidos (uno como abridor) en la liga de novatos este año, su primera temporada como profesional. El joven cubano de 17 años no figuraba entre los Mejores 30 Prospectos de los Atléticos, según MLB Pipeline, y tampoco estará inicialmente en la lista de los 30 mejores prospectos de los Mets. Los Atléticos lo firmaron en enero por US$400,000, justo después de la apertura del período de firmas internacionales.

“Quiero agradecer a Jeff por su tiempo y sus contribuciones a la organización”, dijo el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, en un comunicado. “Fue drafteado por el equipo y se formó en nuestro sistema. Le deseo a Jeff y a su familia éxito y buena suerte en el futuro. Estamos entusiasmados de incorporar a Yordan a nuestro sistema. Es un joven lanzador diestro con un futuro prometedor”.

Más allá del prospecto recibido, este acuerdo representa una continuación de la reestructuración del roster de Nueva York. A principios de esta temporada baja, los Mets traspasaron a su jugador con más antigüedad en el equipo, Brandon Nimmo, a los Rangers a cambio de Semien. Posteriormente, vieron partir a otros dos pilares del equipo, Pete Alonso y Edwin Díaz, a través de la agencia libre. El jugador con más antigüedad en los Mets ahora es David Peterson, quien debutó en 2020, seguido por Francisco Lindor, quien se unió al equipo en 2021.

Según una fuente, al traspasar a McNeil a los Atléticos, los Mets incluyeron US$5.75 millones en efectivo para compensar parte de su salario de US$15.75 millones para 2026. Además, los Mets aportarán US$2 millones para la rescisión del contrato de McNeil en 2027 si los Atléticos no ejercen la opción de contrato adicional de US$15.75 millones. (MLB en Español)

