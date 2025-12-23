Motagua elimina a Real España y mete a Olimpia en la final

Motagua tuvo un cierre con dignidad y se convirtió en el verdugo del Real España al empatar 1-1 en partido de la quinta fecha de la triangular A del torneo Apertura de la Liga Nacional, celebrado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Con la paridad los aurinegros quedaron sin opciones de avanzar a la final al llegar a 4 puntos, ante los 7 del puntero Olimpia y Motagua finalizó con 2 unidades a falta de una fecha.

Los azules tuvieron un final de torneo decoroso, sin regalar nada y al final cortaron las opciones de los sampedranos y clasificaron a su archirrival que celebró sin jugar su paso a la fiesta del fútbol hondureño.

LAS ACCIONES

En la primera parte el encuentro fue muy equilibrado, por tramos trabado, pero los de casa urgidos por el triunfo fueron los que más proyección en ataque y control de balón tuvieron.

Roberto Osorto al minuto 6 falló una gran ocasión al rematar sin marca frete al marco elevado.

Los azules que jugaron de fucsia respondieron con dos misiles de Rodrigo Gómez, el primer que controló el portero Onán Rodríguez y el segundo de tiro libre que pasó cerca del marco.

Antes del descanso la “máquina” apretó, Nixon Cruz con veloz corrida ingresó al área y fusiló a Licona, quien tapó y luego el central Luis Vega despejó.

El 1-0 de las acciones llegó mediante lanzamiento de penal, tras una falta dentro el área de “Droopy” Gómez sobre Jean Baptisté. Jhow Benavidez hizo la falta y no galló para el 1-0.

En el complemento Motagua mejoró con los cambios y puso en aprietos a los locales.

Carlos Mejía avisó al quedar mano a mano con el meta de los sampedranos, pero su definición fue mala.

A los 82 minutos llego la polémica del juego, Oscar Padilla mandó el balón al fondo y el central Nelson Salgado invalidó la acción por supuesto fuera de juego.

En la siguiente jugada Mejía no falló y con disparo elevado puso el 1-1 que enmudeció el Morazán.

En los minutos finales Real España se fue con todo en busca de la paridad, bombardeando con pelotazos el área de las “águilas”.

Real España le toca jugar con Olimpia este sábado en la capital, en un juego donde solo está de por medio el honor deportivo.

Alineaciones:

Real España (1): Onan Rodríguez, Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavidez, Jack Baptisté (Daniel Carter 89’), Gustavo Moura (Yeison Morteno 71’), Nixon Cruz, Darixon Vuelto (Anfronit Tatum 68’), Daniel Aparicio, Carlos Mejía (César Romero 89’) y Roberto Osorto (Edson Palacios 68’).

Goles: J. Benavídez (43’)

Amonestados: J. Benavídez (44’)

Expulsados:

Motagua (1): Marlon Licona, Cristopher Meléndez, Luis Vega (Oscar Padilla 45’), Giancarlo Sacaza, Clever Portillo (Ricky Zapata 89’), Marcelo Santos, Denis Meléndez (Carlos Palma 68’), Rodrigo Gómez, Jefryn Macías (Mathías Vázquez 80’), Jorge Serrano (Carlos Mejía 45’), John Kleber de Oliveira.

Goles: C. Mejía (86’)

Amonestados: C. Meléndez (17’), R. Gómez (84’), O. Discua (84’), C. Palma (85’), J. Kleber (87’), C. Mejía (90’)

Expulsados:

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Morazán

Noticias Patrocinadas