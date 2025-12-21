Pumas anuncia el fichaje de Juninho

Pumas cerró el fichaje de un experimentado delantero para pelear por la Liga MX y la Concacaf Champions Cup en 2026. El conjunto felino anunció la incorporación de Juninho Vieira, delantero que levantó este 2025 trofeos como la Copa Libertadores con el Flamengo.

El delantero brasileño llegó en enero de 2025 al Flamengo procedente del Qarabag de Azerbaiyán, cuadro que lo vendió por 5 millones de euros. Con el Mengao, Juninho disputó 32 partidos, aunque solo pudo hacer cuatro tantos, cifra que buscará mejorar con los felinos.

Juninho, el segundo refuerzo de Pumas de cara al Clausura 2026

Pumas anunció la incorporación de Juninho este sábado. El delantero se convirtió en el segundo fichaje para el Clausura 2026, ya que el club universitario dio a conocer hace días que se hizo con los servicios de César Garza, quien fue cedido por Rayados de Monterrey.

El delantero de 29 años llega a la Liga MX tras pasar por clubes como Figueirense de Brasil y Chaves de Portugal. Incluso jugó en el futbol de Azerbaiyán con el Qarabag, cuadro donde disputó 81 partidos y marcó 41 goles.

Por si fuera poco, el ariete también ha tenido la oportunidad de disputar competiciones de altísimo nivel como la UEFA Europa League, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.

Los números de Juninho, nuevo refuerzo de Pumas

De acuerdo con Transfermarkt, el nuevo refuerzo del cuadro felino ha disputado 309 partidos, marcado 70 goles y dado 20 asistencias en un total de 15 mil 556 minutos jugados.

A lo largo de su carrera, el ariete ha levantado títulos como la Supercopa de Brasil, el Brasileirao, la Copa Libertadores e, incluso, ganó en dos ocasiones la Primera División de Azerbaiyán con el Qarabag. (Fox Sports)

