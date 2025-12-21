Marathón busca su pase a la final

El estadio Excelsior de Puerto Cortés puede ser testigo esta tarde de al calcificación el centenario Marathón a la gran final al visitar al «venerado tiburón» de Platense en un partido que promete grandes emociones.

Marathón necesita un empate para visar su pase a la final, pero Platense no le pondrá las cosas fáciles en un duelo que va a ser de ida y vuelta.

PLATENSE VRS MARATHÓN

Marathón se juega el partido más importante de lo que va del año, una visita al Excélsior donde nada es fácil, pero deberá por lo menos sumar un punto para avanzar a la final, ya que un triunfo «escualo» alagar la triangular para se realicen con toda seguridad los otros dos partidos restantes.

Marathón mostró superioridad el jueves en el Olímpico, pero el Platense quiere hacer respetar su casa y no regalan nada a un equipo que no solo es favorito ganar el partido sino la Liga.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Excélsior, 26 agosto 2021, Platense ganó 3-1 al Marathon, con goles de Allain Santos (2) y Ángel Velásquez, descuento «verde» de Brian Castillo. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

PLATENSE VRS. MARATHÓN

Domingo 21 de diciembre del 2025

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

