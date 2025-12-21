Partido finalizado: Platense (2)- (2) Marathón

Sufriendo más de la cuenta y remando contra la corriente con un marcador adverso 2-0 en la primera mitad, el Marathón logró recomponerse al igualar 2-2 hoy ante el Platense y con esto adjudicarse el primer boleto rumbo a la gran final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional.

El “monstruo” se quedó con el primer lugar de la triangular B del fútbol hondureño, merced a los goles de Javier Rivera (58′), Nicolás Messiniti (76′ penal).

LAS ACCIONES

Al Marathón líder de su grupo con 6 puntos, le bastaba un empate para clasificarse a la final del Torneo Apertura 2025 y volvía a verse las caras ante el Platense al que había goleado 3-0 en su anterior duelo, pero en esta ocasión visitándolo en el estadio Excélsior en Puerto Cortés.

Mientras que el “tiburón” con apenas un punto, era vencer o morir, donde solo ganar le daba las posibilidades de seguir soñando, por lo que ambos saltaron dispuestos a imponer sus condiciones desde el inicio, ante un impresionante ambiente en el estadio porteño.

Hay que reconocer que el duelo comenzó a buen ritmo, pero la posesión de balón fue para el Marathón que hasta el 20’, se adueñó de las acciones y provocó tres ocasiones claras, donde únicamente las oportunas intervenciones del meta Javier Orobio, evitaron que estas se tradujeran en gol.

Completada la media hora, al local despertó de su letargo, logró recomponerse, se sacudió el dominio visitante y encontró el premio a su insistencia al 35’ con un gol de Eduardo Urbina que decretaba el 1-0, y la explosión en las graderías de sus aficionados.

Antes de finalizar la primera mitad el “monstruo” no encontró respuestas y recibió el segundo golpe al 45+1, instancia para la que Carlos Pérez decretó el sorpresivo 2-0.

De vuelta a las acciones el técnico Pablo Lavallen, pagaba caro el haber prescindido de Alexy Vega y Nicolas Messiniti, los envió a la batalla en busca de la igualada y ya al 58’, llegaba al 2-1 con gol de Javier Rivera.

El resto fue un cierre dramático con jugadas apremiantes en ambas porterías, sin embargo y ante su necesidad el verdolaga consiguió su objetivo al 76’, al emparejar las acciones 2-2 con una definitiva anotación mediante lanzamiento penal de Nicolás Messiniti. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

PLATENSE (2) – Javier Orobio, Rubén García, Georgie Welcome (Aldo Fajardo 46’), Eduardo Urbina (Sebastián Espinoza 78’), Ofir Padilla (Oslan Velásquez 66’) , Carlos López, Manuel Salinas (Luis Luna 85’), Pavel Jhonson, Samuel Pozantes , Carlos Pérez, Yeison Arriola (Erick Puerto 46’)

Técnico: Raúl Cáceres

Goles: Eduardo Urbina (35′), Carlos Pérez (45+1’)

Amonestados: Rubén García, Carlos López

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: Excélsior

MARATHÓN (2) – Humberto Juárez, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, André Orellana (Alexy Vega 46’), Tomás Sorto (Isaac Castillo 58’), Damín Ramírez (Cristhian Sacaza 72’), José Aguilera, Odín Ramos, Iván Anderson (Samuel Elvir 12’), Rubilio Castillo

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Javier Rivera (58′), Nicolás Messiniti (76′ penal)

Amonestados: André Orellana, Tomás Sorto, José Aguilera, Nicolás Messiniti, Henry Figueroa

Expulsados: No hubo

