Barcelona cierra el año en La Cerámica

El Villarreal y el Barcelona, los dos equipos con mejor racha del campeonato, se miden este domingo en La Cerámica en un partido marcado por un contexto singular. Es el mismo duelo que LaLiga intentó deslocalizar a Miami, un proyecto que no llegó a materializarse.

Ahora, será el partidazo de la última jornada de la Liga española de este año. El Villarreal es tercero en la clasificación, a ocho puntos del Barcelona, pero con dos partidos menos disputados, una circunstancia que mantiene muy viva su candidatura en la pelea por el liderato. De hecho, el equipo amarillo aún depende de sí mismo para proclamarse campeón de invierno por primera vez en su historia, un hito que subraya la magnitud de su temporada liguera.

Ese rendimiento en el campeonato doméstico contrasta con su trayectoria en las otras competiciones. El Villarreal ya no tiene opciones en la Liga de Campeones y acaba de quedar eliminado de la Copa del Rey tras caer frente al Racing de Santander, lo que deja a la Liga como único objetivo para lo que queda de temporada.

Muchas bajas para Marcelino

Marcelino García Toral, sin embargo, afronta el choque con problemas de efectivos, ya que cuenta con al menos ocho bajas para recibir al líder. En el Barcelona, Hansi Flick llega con mejores sensaciones colectivas, aunque con la baja de Pedri.

La estadística reciente también juega a favor del conjunto azulgrana. La Cerámica se ha convertido en un estadio propicio para el Barça, que no pierde allí desde 2007. Desde entonces, el Villarreal acumula 12 derrotas y cuatro empates como local ante los catalanes, una racha que añade presión al equipo castellonense en un partido clave antes del parón por las vacaciones de Navidad.

Y para la afición –sobre todo para la que rechazó el plan de jugar en Estados Unidos–, este encuentro será una especie de regalo anticipado en contraste con lo que ocurre en Italia. Y es que esta misma semana se ha confirmado que la Serie A sí dará ese paso por primera vez en la historia del fútbol europeo, con la disputa del Milan-Como el próximo 8 de febrero en Perth (Australia), lo que reabre el debate sobre el frustrado plan de LaLiga de jugar en Miami. (RTVE)

