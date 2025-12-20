Motagua a despedirse con dignidad

Para Motagua, el superclásico 289 de esta noche en el Estadio Nacional es un partido más por dignidad que por competencia ante el eterno rival, Olimpia.

Numéricamente, los «azules» ya no clasifica a la final, aunque gane los dos juegos pendientes, el punto invisible en favor de Olimpia por ganar las vueltas lo tiene liquidado.

En ese sentido, para Olímpia si es vital ganar, asegurando su pase a la final, ya Real España ganando lo iguala en puros, pero le sucedería lo mismo que al Motagua.

MOTAGUA VRS OLIMPIA

Motagua qué se derrumbó en noviembre al no ganar la Copa CA ni clasificar a la Champions Concacaf terminó de fracasar al caer en Liga, olvidándos del sueño de la Copa 20.

En tal sentido, el fracaso de Motagua debería maquillarse con una despedida digna ante su afición hoy en Tegucigalpa y el miércoles de San Pedro Sula, denotando que aún hay destellos de grandeza en su plantel.

Además, hoy siguen en evaluación jugadores y cuerpo técnico, ya que se avisoran cambios para el Torneo Clausura.

Hoy Olímpia se juega el pase. Ala final, debe ganar por cualquier marcador para leer primer finalista, en caso contrario deberá esperar los resultados de Real España en los próximos partidos.

Motagua recupera a Marcelo Santos, mientras en Olímpia sigue descartado Jorge Álvarez.

DATOS HISTÓRICOS

Último triunfo de Motagua en Supeclásico, 20 abril 2025, 2-1 doblete de Rodrigo Gómez y solitaria anotación olimpista de Jorge Benguché.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS. OLIMPIA

Sábado 20 de diciembre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

Noticias Patrocinadas