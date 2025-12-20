Triunfo merengue

En el examen constante que vive Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, con dudas por los resultados -cinco victorias en once partidos- y el juego, también en Talavera ante un rival en descenso en Primera RFEF, marcan el último partido del 2025 del conjunto blanco ante un Sevilla que llega tras caer en Copa del Rey frente al Alavés.

Un partido en el Bernabéu, donde el Celta salió victorioso hace 12 días (0-2), ahondando en la herida madridista, que marca también la última oportunidad de Kylian Mbappé de escribir su nombre en los libros de historia del Real Madrid. Por delante de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Sorprendió la titularidad del galo en dieciseisavos de Copa del Rey, disputando el partido completo y, a la postre, siendo clave junto a Lunin para evitar la sorpresa. El ‘Talaverazo’ que el guardameta ucraniano echó por tierra con una parada en el minuto 93; junto al doblete previo de Mbappé.

ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois, Ascencio, Rudiger, Huijsen, Fran García, Tcjouameni, Arda Guler, Belinghan, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe.

SEVILLA: Odysseas. Juanlu. Carmano, Gudelj, Marcao, Suazo, Agoume. Mendy Sow, Alexis y Isaac.

GOLES.:

Jude Bellingham adelanta al Madrid, minuto 38.

Mabppé aumento la cuenta, minuto 86 (p).

