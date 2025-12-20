Frenaron al león

Olimpia no pudo celebrar el pase a la final, con el empate 1-1 ante Motagua, ya que Real España todavía podría superarlo si gana los dos partidos que faltan del Grupo A y en todo casi si lo logra deberá definirlo el próximo fin de semana en el estadio Nacional.

Motagua había adelantado el marcador con golazo al final del primer tiempo a través del argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, mientras los “albos” igualaron a los 52 minutos a través de José Mario Pinto.

EL JUEGO:

No fue el mejor Superclásico de la historia, pero ambas oncenas mostraron coraje, pundonor deportivo y sentido de pertenencia en un partido que era más por dignidad que otra cosa, especialmente del lado de Motagua que solamente cierra un torneo irregular.

Motagua fue mejor en el primer tiempo, tuvo varias claras, pero no hubo tranquilidad de cara al pórtico de Edrick Menjívar y se le esperaba el primer tiempo sin anotar.

Olimpia tuvo algunas por intermedio de Derek Moncada, pero la zaga “azul” sí estuvo conectada anoche, evitando las conexiones sobre todo de Michael Chirinos y José Mario Pinto.

Al cierre del primer tiempo, cayó un golazo, gran jugada de Rodrigo “Droopy” Gómez, quien se buscó el espacio y con un zurdazo arriba, batió a Edrick Menjívar para poner adelante al “ciclón”.

En el segundo tiempo con los cambios, Olimpia, mejoró en ofensiva, presionaron al rival y la zaga contraria dio un espacio donde Jorge Benguché dio una gran asistencia que José Mario Pinto no desperdició cruzando a Licona y marcando otro golazo.

Eso marcó un partido de mucha lucha para ambos, ya que Motagua no quería perder otro clásico y regalarle la final al Olimpia, pero tuvieron algunos riesgos al igual que los “albos” porque tanto Menjívar como Licona tuvieron trabajo en el resto del juego.

Motagua sumó su púnico punto de la Triangular y ahora visita al Real España para cerrar con dignidad el torneo ante un equipo que sí podría eliminar a Olimpia si le gana los dos partidos siguientes de la triangular. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (1): Marlon Licona, Jonathan Núñez (Carlos Argueta) (70), Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo (Riki Zapata) (87), Denis Meléndez (Óscar Padilla) (64), Marcelo Santos, Rodrigo Gómez, Carlos Mejía, Jorge Serrano (Jefryn Macías) (64) y Kleber Oliveira (Mathias Vázquez) (70).

GOLES: Rodrigo Gómez (45)

AMONESTADOS: Denis Meléndez, Jefryn Macías y Jorge Serrano

EXPULSADOS: Ninguno

OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, Elison Rivas (Carlos Sánchez) (77), Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Agustín Mulet, Jassier Paguada (Kevin Guity) (64), José Pinto, Michael Chirinos (Yustin Arboleda) (64), Jorge Benguché y Dereck Moncada (Maynor Arzú) (77).

GOLES: José Mario Pinto (52)

AMONESTADOS: Emanuel Hernández

EXPULSADOS: Agustín Mulet (81)

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

