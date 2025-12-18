Marathón y Platense por supremacía del Grupo B

Es un duelo esperado por ambas aficiones, con dos de los mejores equipos de la Liga, por lo mostrado a lo largo de las vueltas regulares y que podrá marcar el favoritismo para ser finalista del Torneo Apertura 2025-2026

El favorito es Marathón, pero se fían en un Platense que ha sido la elegida de torneo, ya la gran sorpresa, ya que el equipo iba a competir en la Liga de Ascenso, pero al fin el TAS le dio la razón y lo devolvió a la profesional.

El juego de hoy será a las 7:30 en el estadio «Mario Cofra Caballero», donde se espera que aficionados de ambos equipos lleguen en buen número, puesto que el partido es vital para ambos.

MARATHÓN VRS PLATENSE

Es un duelo decisivo para definir el Grupo B, ya que un triunfo de Marathón lo pone cerca de otra final, mientras si ex al revés, hasta Olancho FC, tendrían vida en esta novedosa triangular que gusta a unos y molesta a otros.

El plano futbolístico apunta a los «verdes» son favoritos, por idea de juego, solidez sobre todo defensivo, peo hoy tiene una baja muy sensible, su portero titular y capitán, el panameño César Samudio, quien con una lesión muscular ha causado baja indefinida, teniendo que jugar el joven Enzo Torres, quien le ha llegado su oportunidad y debe demostrar de que está hecho.

El resto de la plantilla está lista y preparad, de gran nivel, que tienen claro que quieren la final y el título por su centenario y para honrar al eterno presidente Orinson Amaya, recientemente fallecido de forma inesperada.

A pesar del favoritismo de Marathón, Platense no es pera en dulce, los guerreros de Raúl Cáceres han sorprendido a propios y extraños con un plantel modesto, pero lleno de ilusión y calidad que no saben cuál es el límite y que sueñan con lo más grande, pero que tendrá un exactamente fuerte en el estadio Olímpico.

Si Platense complica a Marathón estaremos viendo una de las más grandes sorpresas del torneo, ya que los sampedranos son los favoritos a avanzar de este grupo.

DATOS HISTÓRICOS:

El duelo más reciente en el Olímpico, 15 noviembre 2014, Marathón derrotó 1-0 a Platense con gol de Óscar «Pescado» Bonilla.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS PLATENSE

Jueves 18 de septiembre del 2025

Estadio: Olímpico «Mario Cofra Caballero» 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

