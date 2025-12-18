Marathón se acerca a la final…

SAN PEDRO SULA.- A pesar del abultado 3-0 de Marathón sobre Platense, no fue un partido sencillo para los “verdes” en el estadio Olímpico “Mario Cofra Caballero”, ya que los porteños lucharon hasta el final.

Los goles “verdolagas” fueron conseguidos por el argentino Nicolás Messiniti (20) y Alexy Vega (45 +1 y 61).

LAS ACCIONES:

Lo que parecía un partido disputado de poder a poder, terminó siendo una inesperada goleada en favor de los locales, que a pesar de debutar al juvenil Humberto Juárez en la portería, éste soportó la presión y tuvo un aceptable debut.

Platense, a pesar de la derrota, siempre intentó presionar sobre la portería local, pero la zaga “verde” bien escalonada y el portero Juárez evitaron algún gol visitante.

Marathón por su parte, con jugadores enchufados con el gol, se adelantó a los 20 minutos en un centro-shut de José Aguilera que desvió de tacón bien Nicolás Messiniti, quien la mandó a guardar al fondo de la red, convirtiéndose en el jugador argentino con más goles en una temporada en la historia de la Liga con 16 anotaciones.

Ese gol fue un balde de agua fría para Platense, pero no se rindieron, aunque soportaron un golazo en el epílogo de la primera mitad, cuando Alexy Vega vio adelantado al colombiano Javier Orobio y de un lineazo venció su estirada, provocando la euforia de los maratones que llegaron al Olímpico.

En el segundo tiempo los “escualos” apretaron los primeros minutos, pero Juárez y la zaga “verde” se atrincheraron bien y bajaron el ímpetu de la visita.

La reacción local no se hizo esperar, pero Orobio se convertía en figura evitando un par de goles claros para Marathón.

Pese a ello, Vega, quien anduvo en su noche, repitió con otro golazo cruzando a Orobio ante el delirio de los hinchas “verdes” que celebraban la que ya era una goleada.

Ese gol terminó de matar el ímpetu visitante, aunque llegaron con alguna jugada para tratar de descontar, sin embargo, los locales se afianzaron atrás.

Con este resultado, los “verdolagas” quedaron a un empate de su visa a la gran final, mientras Platense deberá ganar los dos partidos restantes para ver su posibilidad de ser finalista. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (3) Humberto Juárez, Iván Anderson, Javier Riera, Henry Figueroa, José Aguilera, Francisco Martínez, Damín Ramírez, Isaac Castillo (Tomás Sorto) (76), Cristian Sacaza (André Orellana) (50), Alexy Vega (Odin Ramos) (77) y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo) (71)

GOLES: Nicolás Messiniti (20), Alexy Vega (45 +1 y 61)

AMONESTADOS: José Aguilera, Rubilio Castillo y Alexy Vega

EXPULSADOS: Ninguno

PLATENSE (0): Javier Orobio, Oslan Velásquez (Angelo Norales) (67), José Carlos López, Rubén García, Pavel Johnson, Samuel Pozantes, Manuel Salinas (Marco Reyes) (76), Carlos Pérez, Eduardo Urbina (Yeison Arriola) (46), Geogie Welcome (Aldo Fajardo) (46) y Erick Puerto (Ilce Barahona) (67).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Raúl Castro

ESTADIO: Olímpico Mario Cofra Caballero.

