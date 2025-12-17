Ultimátum para Motagua en el superclásico 288

El superclásico 288 de la historia del fútbol hondureño tiene vital importancia, ya que una derrota de Motagua lo pone cerca del adiós del sueño de la Copa 40 y al Olimpia muy próximo a una nueva final.

Para Motagua hay ultimátum y no hay vuelta atrás, la derrota catastrófica ante Real España en casa los pone con un pie fuera del torneo, pero este tipo de partidos es de nervio, respeto al máximo y hasta de sorpresa, donde la parte víctima se lleva la victoria.

El partido se realizará esta noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa, a las 7:30 p.m.

OLIMPIA VRS MOTAGUA

Se espera un gran ambiente a pesar de que la afición de Motagua se desinfló con la derrota ante Real España, pero los olimpistas no tiene excusa para llegar al Nacional a tratar de celebrar anticipadamente el pase a una nueva final.

Futbolísticamente hablando, Olimpia debería llegar mejor, máxime que ya podrán contar con Jorge Álvarez, el gran referente en el mediocampo, aunque el campeón no ha mostrado la brillantez que siempre le ha caracterizado y ha tenido un torneo más inestable que en otros años.

A pesa de ello, Olimpia llega de favorito a un partido clave para ambos, pero decisivo para los «azules» que se ha derrumbado con dos goleadas en casa, 4-0 de platense y 3-0 de Real España.

Al español Javier López, el equipo se le cayó, sus jugadores no quieren acatar el cambio de estilo de juego, olvidarse del pelotazo de la última década y proponer fútbol, a pesar de tener jugadores de buen pie, eso ha provocado grandes problemas que lo puede afectar y dejar fuera del torneo, lo que obligaría al español a dar un golpe de autoridad para el Clausura haciendo cambios significativos en la plantilla en 2026.

Lo doy es, juego por el orgullo, el escudo y tradición, porque ambas aficiones esperan ver ganar a sus equipos, sin excusas y sobre todo viendo a sus admirados jugadores, entregados con sudor y lágrimas hasta el final superclásico 288 de la historia.

DATOS HISTÓRICOS:

Triunfo más reciente de Motagua, 20 abril 2025, 2-1 con doblete de Rodrigo Gómez (ambos de tiro libre) y por Olimpia marcó Jorge Benguché. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS MOTAGUA

Miércoles 17 de diciembre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

