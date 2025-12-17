Partido finalizado: Olimpia (2) – (0) Motagua

En un encuentro con retraso de una hora 15 minutos, debido a problemas de una torre del alumbrado eléctrico, el Olimpia dio un golpe certero y mortal contra el Motagua. al derrotarlo 2-0 ayer y con esto dar un paso firme a la gran final, al ponerse líder de la Triangular A del Torneo Apertura 2025/2026.

Olimpia avanzó y a la vez eliminó a su vecino capitalino, merced a los goles de Dereck Moncada (60′) y Luis Ortiz al (71′ autogol)

LAS ACCIONES

La tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025/2026, ponía en marcha a dos equipos con diferentes necesidades, un Olimpia confiando en dar un golpe certero para seguir con sus aspiraciones de disputar la corona, ante un Motagua, sin margen de error y con la soga al cuello después de perder 3-0 en su primera presentación ante el Real España.

Hay que destacar que el compromiso, tuvo un retrasó de una hora con 15 minutos, pero eso no fue inconveniente para que el albo tomara la iniciativa desde el inicio y tuviera mayores ocasiones, pese a que la obligación recaía en su archirrival, donde ganar era la única ecuación para continuar con vida en el certamen.

Transcurridos los 25’, los azules sufrían en la salida y comenzaron a correr detrás de la pelota, esto le dio mayor posesión y comenzó a meter miedo a balón parado, sin embargo, no era un partido atractivo para la afición que comenzó a impacientarse en la gradería y dedicaba sus primeros silbidos, debido al egoísta espectáculo con que finalizaba la primera mitad.

De vuelta a las acciones ambos técnicos dejaron claras sus intenciones, adelantaron líneas y ya al 48’, se vino el aviso de los “melenudos”, con un cabezazo de Dereck Moncada, lo anterior provocó la reacción motaguense y al 52’ y al 59, parecía que los postes eran los mejores aliados del merengue, puesto dos disparos de Rodrigo Gómez se estrellaban en el vertical de Edrick Menjívar.

El juego creció en intensidad, pero el Olimpia dejó en manifiesto el significado de efectividad, porque en menos de 11 minutos se puso a ganar 2-0, con gol de Dereck Moncada al 60’ y un autogol de Luis Ortiz al (71′ )

Después y hasta el final el marcador no se movió más, pero eso bastó para que el blanco diera un paso firme a la gran final y un “jaque mate” para su archirrival capitalino. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLIMPIA: (2) Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, José Pinto (Maynor Arzú 69’), Jorge Benguché , Kevin Guity (Facundo Queiroz 81’), Yustin Arboleda (Yasir Pagoada 83’), Carlos Sánchez (Elison Rivas 69’), Agustín Mulet, Michaell Chirinos (Dereck Moncada 33’), Clinton Benett, Edwin Lobo

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Dereck Moncada (60′), Luis Ortiz al (71′ autogol)

Amonestados: Carlos Sánchez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: “Chelato Uclés”

MOTAGUA (0) – Luis Ortiz, Jonathan Núñez (Carlos Argueta 68’), Sebastián, Cardozo, Giancarlo Sacaza, Riky Zapata (Clever Portillo 67’), Óscar Discua (Carlos Palma 67’), Denis Meléndez, Rodrigo Gómez (Mathías Vázquez 76’), Jorge Serrano, Jefryn Macías (Carlos Mejía 76’), John Kleber.

Técnico: Javier López

Goles: No hubo

Amonestados: Jonathan Núñez, Jefryn Macías, Óscar Discua

Expulsados: No hubo

